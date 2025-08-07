إصابة سيدة وطفلها في حريق بشقة سكنية شرقي الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار في منطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سيدة وطفلها.

تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع السوق خلف شركة الورق بمنطقة باكوس بحي شرق الإسكندرية.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بالعقار المشار إليه.

وتسبب الحريق في قفز سيدة وطفلها من شرفة الشقة محل الحادث في الشارع هربًا من النيران عقب اندلاع الحريق، ما أسفر عن إصابتهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.