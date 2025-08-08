اعرف بكام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بمصر

عرضت قناة العربية، تقريرا مفصلا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، متضمنا آخر تحديثات اسعار المعدن النفيث في مصر.

ارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين مقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء