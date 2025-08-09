قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل القبر يناديك 5 مرات في اليوم؟.. اعرف الحقيقة وهذه وصيته
مدرب الزمالك: الجزيري سيصبح أكثر فاعلية مع جاهزية بدنية أكبر
ترامب يضاعف مكافأة القبض على رئيس فنزويلا إلى 50 مليون دولار.. وكراكاس ترد بغضب
إثارة للجدل متعمدة .. أول رد من أحمد عبد العزيز على واقعة شاب الأوبرا |خاص
الفنان أحمد عبد العزيز يحذر: منصات التواصل أصبحت مكانا خصبًا للتنمر واختراق المجتمع
نشرة المرأة والمنوعات | أكلات تزيد من غازات المعدة.. حيل طبيعية لتعطير المنزل لأيام
سامسونج تضيف ميزة تنبيه ضد الـ Voice Phishing في One UI 8
بيخمِّسوا مع بعض.. حسام حسن وطارق سليمان يشربان الشاي في كوب واحد
باق أسبوع.. هذه الخدمات البنكية مجانية حتى 15 أغسطس
تامر عاشور يدعو بالشفاء للفنانة أنغام خلال حفل مهرجان العلمين الجديدة
فيريرا: مواجهة سيراميكا كانت متكافئة.. وسعيد بالفوز المستحق
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم السبت 9-8-2025

الذهب
الذهب
محمد صبيح

ارتفع سعر الذهب مع بداية تعاملات  اليوم السبت الموافق 9-8-2025، على مستوي أعيرة الذهب المختلفة لليوم الثاني علي التوالي.

الذهب يصعد

مع بداية تعاملات اليوم زاد سعر جرام الذهب في المتوسط مقدار 20 جنيه جديد، ليرتفع بذلك سعر الجرام في يومين مقدار 40 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

تحديث الذهب 

وصل متوسط سعر جرام الذهب اليوم داخل محلات الصاغة نحو  4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للبيع و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشار نحو 4595 جنيه للبيع و 4620 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبللغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة إلي 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3394 دولار للبيع و 3395 دولار للشراء

تحركات الذهب عالميا

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

 ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

رسوم جمركية أمريكية صارمة تُشعل التوترات وتدعم الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%.

 بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.

سعر الذهب الذهب يصعد سعر جرام الذهب تحديث الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. لا تستخف بالمشاعر العميقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 9 أغسطس 2025.. أحيانًا عليك أن تختار ما يخدمك فقط

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 9 أغسطس 2025 مهنيا وعاطفيا وصحيا

