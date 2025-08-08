أخبار خدمية متنوعة | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.



ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4600 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3942 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36800 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.



بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.60 جنيه للبيع و 48.50 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.55 جنيه للبيع، و 56.42 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.127 جنيه للبيع، 64.96 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.95 جنيه للبيع، 12.92 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.08 جنيه للبيع، و 158.70 جنيه للشراء.



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد تدريجيًا بداية من الغد السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في مختلف أنحاء الجمهورية.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن البلاد مقبلة على موجة حر واضحة، ترتفع فيها درجات الحرارة تدريجيًا على أغلب المناطق، بعد فترة من الأجواء المعتدلة نسبيا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ستسجل غدًا 36 درجة مئوية، لترتفع إلى 39 درجة منتصف الأسبوع، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة 42 درجة.

ولفتت إلى أن محافظات جنوب الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، ستشهد ذروة الموجة بدرجات حرارة تصل إلى 45 و46 درجة مئوية.