أحمد كريمة: أموال تيك توك والسوشيال ميديا حرام وكسب خبيث
نتنياهو: لا نرغب في احتلال غزة ونود تسليمها لإدارة غير السلطة وحماس
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في الدوري
قرار جديد بشأن البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
عضو التنسيقية: مخطط احتلال غزة جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا فوريًا
مرض مزعج وغير مميت.. حسام موافي يحذر من التهاب أطراف الأعصاب
نائب ترامب: لا نية لدى واشنطن للاعتراف بالدولة الفلسطينية حالياً
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب المعاملة السيئة؟.. الإفتاء تجيب
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تعرض أشهر جرام ذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، للتراجع داخل محلات الصاغة المصرية بعد بداية قوية قبل ساعات  من بدء التداولات المسائية.

سعر الذهب اليوم

انخفاض عيار 21 اليوم

وانخفض سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مع استمرار تعاملات مساء اليوم، بمقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات، وبعد أن صعد ما يقارب من 40 جنيه في يومين داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في آخر تحديث له قبل قليل نحو 4585 جنيه للبيع و 4610 جنيه للشراء

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيه للبيع و 5268 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي  4585 جنيه للبيع و 4610 جنيه للشراء

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيه للبيع و 3951 جنيه للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3056 جنيه للبيع و 3073 جنيه للشراء

عيار 21 الآن بعد التراجع.. سعر الذهب اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر اوقية الذهب نحو 3393 دولار للبيع و 3394 دولار للشراء

الصين تُعزّز احتياطاتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي

في سياق متصل، كشف بنك الشعب الصيني عن مواصلة تعزيز احتياطاته من الذهب خلال شهر يوليو، لتُسجل بذلك الصين الشهر التاسع على التوالي من الشراء.

 وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات إلى 73.96 مليون أوقية بقيمة 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ73.90 مليون أوقية و242.93 مليار دولار في يونيو.

وبحسب "بلومبرج"، تُواصل الصين استراتيجيتها طويلة الأمد في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، وقد أضافت منذ نوفمبر 2022 ما يزيد على 180 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية، في خطوة تُظهر اتجاهاً ممنهجًا نحو الأصول الصلبة والابتعاد عن العملات الغربية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.نظرة مستقبلية: هل يتجه الذهب إلى ذروة تاريخية جديدة؟

الجنيه الذهب

توقّع محللو بنك NAB استمرار الضغط الصعودي على الذهب حتى عام 2026، مع تقديرات بأن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3220 دولارًا في 2025، ويصل إلى 3475 دولارًا في 2026، بدعم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو التيسير النقدي.

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة
أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

