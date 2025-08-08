تراجع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يصل إلى 4610 جنيهات

تعرض أشهر جرام ذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025، للتراجع داخل محلات الصاغة المصرية بعد بداية قوية قبل ساعات من بدء التداولات المسائية.

انخفاض عيار 21 اليوم

وانخفض سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا مع استمرار تعاملات مساء اليوم، بمقدار طفيف لم يجاوز 10 جنيهات، وبعد أن صعد ما يقارب من 40 جنيه في يومين داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا وتداولا في آخر تحديث له قبل قليل نحو 4585 جنيه للبيع و 4610 جنيه للشراء

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيه للبيع و 5268 جنيه للشراء

سعر عيار 21

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيه للبيع و 3951 جنيه للشراء

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3056 جنيه للبيع و 3073 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر اوقية الذهب نحو 3393 دولار للبيع و 3394 دولار للشراء

الصين تُعزّز احتياطاتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي

في سياق متصل، كشف بنك الشعب الصيني عن مواصلة تعزيز احتياطاته من الذهب خلال شهر يوليو، لتُسجل بذلك الصين الشهر التاسع على التوالي من الشراء.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات إلى 73.96 مليون أوقية بقيمة 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ73.90 مليون أوقية و242.93 مليار دولار في يونيو.

وبحسب "بلومبرج"، تُواصل الصين استراتيجيتها طويلة الأمد في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، وقد أضافت منذ نوفمبر 2022 ما يزيد على 180 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية، في خطوة تُظهر اتجاهاً ممنهجًا نحو الأصول الصلبة والابتعاد عن العملات الغربية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.نظرة مستقبلية: هل يتجه الذهب إلى ذروة تاريخية جديدة؟

توقّع محللو بنك NAB استمرار الضغط الصعودي على الذهب حتى عام 2026، مع تقديرات بأن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3220 دولارًا في 2025، ويصل إلى 3475 دولارًا في 2026، بدعم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو التيسير النقدي.