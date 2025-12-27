إقبال كثيف من الشباب والسيدات على التصويت في الدائرة الثامنة بالجيزة.. تفاصيل

قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة الجيزة، إن جولة الإعادة بالدائرة الثامنة تسير منذ انطلاقها بالتزام كامل بجميع الضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بدون خروقات أو معوقات.

وأضاف «عادل» أن الإقبال ملحوظ منذ الساعة 9 صباحًا، خاصة من الشباب والسيدات، الحريصين على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في برلمان مجلس النواب، موضحًا أن الكتلة التصويتية للدائرة الثامنة تضم 533,907 ناخبًا وناخبة، موزعين على 62 لجنة فرعية، بينها 47 لجنة في حي إمبابة و15 لجنة في حي المنيرة الغربية.

وأشار «عادل» إلى أن المقرات الانتخابية، وعلى رأسها مدرسة عثمان بن عفان، شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين، مؤكّدًا أن المشهد يعكس وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.