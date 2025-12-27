قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
برلمان

غرفة «الجبهة الوطنية» تتابع جولة الإعادة بدوائر الـ19 الملغاة بانتخابات النواب 2025

غرفة الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة
غرفة الجبهة الوطنية تتابع جولة الإعادة
حسن رضوان

تواصل الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم السبت، متابعة سير أعمال جولة الإعادة في عدد من الدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة تنظيمية شاملة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان انتظامها وفق القواعد والضوابط المقررة.


وحرصت الغرفة المركزية للحزب، على التواصل المباشر والمستمر مع مسؤولي الأمانات الحزبية بالمحافظات المعنية، من خلال عقد اجتماعات دورية عبر تقنية «زووم»، للاطلاع على تطورات المشهد الانتخابي، ورصد حجم الإقبال أمام اللجان، وتقييم معدلات المشاركة، إلى جانب متابعة أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ خلال سير عملية التصويت، والعمل على التعامل معها بشكل فوري وفي إطار القانون.

وأكدت الغرفة المركزية، الالتزام الكامل بتعليمات وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، والضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية، بما يضمن توفير مناخ ديمقراطي آمن ومنظم، يسمح للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة.

وفي هذا السياق، تابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، سير عملية التصويت داخل عدد من اللجان من خلال تقارير فرق الرصد الميداني المنتشرة بالمحافظات، والتي ترصد انتظام فتح اللجان، وتوافر القضاة والمشرفين، وسلاسة الإجراءات داخل مقار الاقتراع، مع رفع تقارير دورية إلى الغرفة المركزية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وعلى صعيد آخر، دعا حزب الجبهة الوطنية جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الاستحقاق الدستوري، وتعكس وعي الشعب المصري وحرصه على اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.

حزب الجبهة الوطنية الهيئة الوطنية انتخابات مجلس النواب 2025 جولة الإعادة

