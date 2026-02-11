الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، بعد موافقة النواب على التشكيل الحكومي.

وأكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أنه سيتم إجراء حركة المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان 2026.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل عددا من المحافظات الحدودية والصعيد والدلتا ويضم أيضا عددا من اللواءات والمهندسين والأكاديميين.

حركة موسعة تشمل نحو 17محافظا

وتوقعت المصادر أن تكون الحركة موسعة ويرحل نحو 13 إلى 17محافظا، لافتا إلى أنه سيكون من ضمنهم ما يقرب من 11 محافظا من المعينين في شهر يوليو 2024.

"القليوبية والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف"

وأشارت المصادر إلى أن من بينهم محافظ القليوبية والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط، وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات.

وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد وأبرز الراحلين

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

- كامل الوزير وزيرًا للنقل

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفا لدكتور حسن الخطيب

- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور

- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني

- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت

- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى

- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي

- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار عدنان فنجري

- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو

- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط

- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا للدكتور حسن الخطيب

- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي

- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير