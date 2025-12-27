الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي إسبين بارث إيد، موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره.

وناشد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان توفير الملاذات الآمنة للسودانيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ولمؤسساتها الشرعية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على رفض مصر أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بسيادة الصومال.

كما ندد بمحاولات فرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية.