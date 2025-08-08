قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

طريقة التقديم على خط أرضي وراوتر من WE

محمد غالي

يبحث المواطنين في مصر عن طريقة التقديم على خط تليفون أرضي من شركة WE، خاصة للراغبين في الاشتراك بخدمة الإنترنت المنزلي. 

We

ويعد الحصول على الخط الأرضي من المتطلبات الأساسية لتفعيل باقات الإنترنت المنزلي التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، ما يجعل معرفة الخطوات والمستندات والتكاليف أمرا ضروريا للراغبين في الاشتراك.

خطوات التقديم على خط أرضي وإنترنت منزلي من WE

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن التقديم للحصول على خط أرضي، ثم الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي، من خلال زيارة أحد فروع WE المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

وتشمل خطوات التقديم على خط أرضي وراوتر منزلي ما يلي:
التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE، إبلاغ موظف خدمة العملاء بالرغبة في التعاقد على خط أرضي وإنترنت منزلي
تقديم المستندات المطلوبة كاملة
ملء استمارة البيانات والتأكد من صحتها
دفع الرسوم المطلوبة سواء نقدا أو بالتقسيط

بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم مراجعة الطلب من قبل الشركة، ثم يتم التواصل مع المتقدم خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عبر مكالمة هاتفية من فني متخصص، لتحديد موعد التركيب داخل العقار.

المستندات المطلوبة للتقديم على خط أرضي من WE

يجب تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية عند التعاقد على خط أرضي لضمان صحة البيانات ومطابقة العنوان، وتشمل المستندات التالية:
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، موضح بها نفس عنوان التركيب
عقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية موضح به العنوان الكامل
إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه أو غاز) بنفس عنوان التركيب

يقوم موظف خدمة العملاء بمراجعة الأوراق وتصويرها وإرفاقها بطلب الاشتراك، للتأكد من مطابقة البيانات وموقع الخدمة.

تكلفة التقديم على الخط الأرضي وراوتر WE

التكلفة تشمل:
رسوم تركيب الخط الأرضي
تكلفة الراوتر
مقدم الباقة الشهرية

وتتيح الشركة للعميل إمكانية سداد المبلغ نقدا أو بنظام التقسيط، مع إمكانية اختيار الباقة المناسبة حسب استهلاك الإنترنت.

طرق أخرى للتقديم على خط أرضي من WE

يمكن التقديم للحصول على خط أرضي من WE من خلال عدد من الوسائل البديلة بخلاف التوجه للفروع، وتشمل:
الاتصال بخدمة عملاء WE على الرقم 111
التقديم الإلكتروني عبر الموقع الرسمي: www.te.eg
رفع صور المستندات المطلوبة إلكترونيا بعد ملء استمارة الاشتراك

ويشترط أن تكون الصور واضحة وأن تتضمن نفس العنوان المطلوب تركيب الخدمة فيه، لضمان قبول الطلب وتسريع إجراءات التوصيل.

روتر روتر وي وي WE روتر we خط ارضي

