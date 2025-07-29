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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتتح 8 فروع جديدة ليصل عددها إلى 27 مدرسة

مدارس
مدارس
أحمد عبد القوى

 قامت الشركة المصرية للاتصالات فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الكوادر الرقمية، بافتتاح ثمانية فروع جديدة من مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2025/2026 بمحافظات مرسى مطروح ، والفيوم، والمنوفية، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، وبنى سويف، وشمال سيناء ليصل بذلك عدد المدارس إلى 27 مدرسة منتشرة بكافة محافظات الجمهورية. 

وتقدم المدارس مجموعة من التخصصات التى تلبى متطلبات العصر الرقمى من خلال تقديم مناهج دراسية متطورة تتماشى مع أحدث التكنولوجيات فى مجالات الاتصالات، وتطوير المواقع والبرمجيات، والشبكات وأمن المعلومات، وتم إضافة تخصصين جديدين وهما تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية لتلبية احتياجات سوق العمل وإتاحة المزيد من فرص العمل للخريجين. 

يأتى هذا التوسع فى ضوء بروتوكول التعاون الممتد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاستكمال مسيرة النجاح التى حققتها مدارس «WE» والتى تستهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة فى بناء القدرات الرقمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن التوسع فى إنشاء هذه المدارس يأتى فى إطار حرص الوزارة على إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب على مستوى الجمهورية، بما توفره من منظومة متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمى وفقا لأحدث التطورات التكنولوجية والتدريب العملى لصقل مهارات الطلاب على النحو الذى يسهم فى إعداد جيل من الكفاءات الرقمية المؤهلة، القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمى.

هذا وتتيح مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية فرصا واعدة للتدريب العملى للطلاب فى مواقع الشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة لها، مما يزودهم بالخبرة العملية اللازمة للانخراط فى سوق العمل بكفاءة عالية فور تخرجهم.

ويحصل خريجو مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام الدراسة لدبلوم المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولي. حيث أن مدارس WE معتمدة دولياً من شركة Pearson العالمية الرائدة فى مجال التعليم بالإضافة إلى إمكانية استكمال مسارهم الجامعى بالكليات التكنولوجية وكليات التعليم الصناعى ومعاهد تكنولوجيا المعلومات والمعاهد الفنية والهندسية، وكذلك كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى بعد اجتياز اختبارات المعادلة وذلك وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد تنسيق القبول للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية والمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

كما يحصل الخريجون على شهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات وشهادات مهنية متخصصة من كبرى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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