أخبار مطروح| اندلاع حريق جديد بعمارة سكنية.. وانطلاق التقديم للمدرسة التكنولوجية we

شهدت محافظة مطروح العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدارالـ 24 ساعة الماضية، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

للمرة الثانية خلال يومين.. اندلاع حريق في شقة سكنية بنفس العمارة



سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة زاهر جلال ، دون إصابات.

يأتى هذا الحريق الذى اندلع فى وحدة سكنية باحدا العمارات فى زاهر جلال للمرة الثانية والذى حدث ايضا منذ يومين فى نفس العمارة ولكن فى دور مختلف .

تعليم مطروح: انطلاق إجراءات التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدشين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية علي أرض مطروح ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد والتي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح ووزارة الاتصالات.

وأكدت وكيل الوزارة أن شروط التقديم للمدرسة التكنولوجية تشمل حصول الطالب الراغب في التقديم علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمجموع لا يقل عن ٢٤٠ درجة والا يزيد سن الطالب عن ١٨ عاما في الأول من أكتوبر المقبل ومتاح التقديم

لضخ دماء جديدة.. محافظة مطروح تعلن احتياجاتها لشغل وظيفة رئيس قرية

أعلنت محافظة مطروح عن حاجتها لشغل وظيفه رئيس قرية بمراكز المدن بنطاق المحافظة وعددهم (٥٣) قرية وذلك فى إطار الحرص على ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحددت محافظة مطروح خلال بيان لها وذلك الشروط المطلوبة لشاغل الوظيفة :

محافظ مطروح يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء مراكز المدن ونوابهم

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حركة تنقلات موسعة، تضمنت تكليف عدد من رؤساء المراكز والمدن والنواب بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن حركة التغيرات تستهدف ضخ دماء جديدة،مع الإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى ، مشيراً إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين من الكوادر المحلية لتولي المسئولية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وبما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.