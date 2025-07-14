قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث ليلا| ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي.. والداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق
5 جنيهات في الساسو| استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والبيض الأحمر مفاجأة
سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية الإثنين 14 يوليو
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات على موقع أو حساب خاص
هل يجوز صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة؟.. اعرف وقتها الصحيح
كيفية الوضوء دون خلع الحجاب.. الإفتاء توضح طريقة المسح على الرأس
النقل تعلن التعاون مع المرور لتفعيل مخالفة السير بحارة الأتوبيس الترددي
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4660 جنيها
هل يجوز للمرضع أن تجمع بين الصلوات؟.. الإفتاء تجيب
هل يصل الأسبوع المقبل؟.. حقيقة توقيع بلعيد لـ الأهلي 4 مواسم خلفا لـ داري
بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
تحولات كبرى في التعليم المصري.. قانون جديد يعيد رسم الخريطة الدراسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار مطروح| اندلاع حريق جديد بعمارة سكنية.. وانطلاق التقديم للمدرسة التكنولوجية we

جريق بوحدة سكنية بزاهر جلال
جريق بوحدة سكنية بزاهر جلال
ايمن محمود

شهدت محافظة مطروح  العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدارالـ 24 ساعة الماضية، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

للمرة الثانية خلال يومين.. اندلاع حريق في شقة سكنية بنفس العمارة
 

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة زاهر جلال ، دون إصابات.

 يأتى هذا الحريق  الذى اندلع فى وحدة سكنية باحدا العمارات فى زاهر جلال  للمرة الثانية والذى حدث  ايضا منذ يومين فى نفس العمارة  ولكن فى دور مختلف .

تعليم مطروح: انطلاق إجراءات التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية
أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح  تدشين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية علي أرض مطروح ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد والتي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح ووزارة الاتصالات.

وأكدت وكيل الوزارة أن شروط التقديم للمدرسة التكنولوجية تشمل حصول الطالب  الراغب في التقديم علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمجموع لا يقل عن ٢٤٠ درجة والا يزيد سن الطالب عن ١٨ عاما في الأول من أكتوبر المقبل ومتاح التقديم

لضخ دماء جديدة.. محافظة مطروح تعلن احتياجاتها لشغل وظيفة رئيس قرية
أعلنت محافظة مطروح  عن حاجتها لشغل وظيفه رئيس قرية بمراكز المدن بنطاق المحافظة وعددهم (٥٣) قرية وذلك فى إطار الحرص على ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحددت محافظة مطروح خلال بيان لها وذلك الشروط  المطلوبة لشاغل الوظيفة :

محافظ مطروح يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء مراكز المدن ونوابهم
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حركة تنقلات موسعة، تضمنت تكليف عدد من رؤساء المراكز والمدن والنواب بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن حركة التغيرات  تستهدف ضخ دماء جديدة،مع الإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى ، مشيراً إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين من الكوادر المحلية لتولي المسئولية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وبما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي

موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية الشتوي .. جهز ساعتك

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

الدكتور علي جمعة

هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت

ترشيحاتنا

سرطان المثانة

سرطان المثانة.. 5 أعراض مبكرة تمر دون أن نلاحظها

نسرين طافش

شاهد.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة مثيرة في اليونان

سن الأربعين

5 عادات عليك الإقلاع عنها قبل سن الأربعين لتعيش حياة أطول

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد