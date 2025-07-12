محافظ مطروح يصدر أكبر حركة تنقلات لرؤساء مراكز المدن ونوابهم

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حركة تنقلات موسعة، تضمنت تكليف عدد من رؤساء المراكز والمدن والنواب بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أن حركة التغييرات تستهدف ضخ دماء جديدة،مع الإستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى ، مشيراً إلى أن الحركة تستهدف تصعيد المتميزين من الكوادر المحلية لتولي المسئولية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وبما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.

شمل القرار تكليف اللواء محمد محمود إبراهيم صحصاح رئيس مركز ومدينة الحمام للعمل رئيساً لمركز ومدينة مرسى مطروح ، ورضا السيد محمد جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح للعمل رئيساً لمركز ومدينة الحمام ، وتكليف العميد ياسر محمد محمد عامر رئيس مركز ومدينة برانى للعمل رئيساً لمركز ومدينة الضبعة واعادة توزيع محمد محمد احمد أبو العنين هجرس رئيس مركز ومدينة الضبعه للعمل بديوان عام محافظة مطروح، و رضا السيد بدر عطا الله رئيس الوحدة المحلية لقرية أم الرخم للقيام للعمل رئيساً لمركز ومدينة السلوم.، وسعيد طاهر حمید الملاح قائم بعمل رئيس مركز ومدينة السلوم للعمل رئيساً لمركز ومدينة براني

كما أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بناء على الاعلان رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ لشغل وظيفة نائب رئيس مدينة بنطاق مراكز و مدن محافظة مطروح

قررا بتكليف كلا من:

ناصر عبد الجواد عبد الله النجار نائباً لرئیس مرکز ومدينة مرسى مطروح ، و إبراهيم دياب محمد نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لشئون المدينة.، والسيد محمد السيد أبو النجا من العاملين بمركز ومدينة الحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لقطاع وسط مرسى مطروح، ورباب مرسی حسین مرسى من العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لقطاع غرب مرسى مطروح بجانب عملها ، وقاسم عبد الرواف محمد جبر رئيس الوحدة المحلية لقرية العميد بالحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لقطاع الشروق، و مبارك شتیوی حسین شتيوي - من العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح للعمل نائباً لرئيس رئیس مرکز ومدينة مرسى مطروح لقطاع الزهور.

كما يكلف كلا من عبد القادر عبد الفتاح عبد الرحيم من العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لشئون قرى غرب مطروح ( القصر - السوينات - أبو لهو البحري - أم الرخم - النصر - أبو لهو الجنوبي - أولاد مرعى - الحلازين)

، والسيد خلف السيد حمودة من العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لشئون قری شرق مرسى مطروح( رأس الحكمة - كشوك عميرة - اطنوح - سيدى حنيش - علوش - الجراوله ـالزيات - أبو مرقيق )

كما تضمن القرار تكليف كريم عرفان یوسف جبر من العاملين بمركز ومدينة مرسى مطروح للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية أم الرخم بالإضافة إلى عمله رئيس أبو لهو بحري بمركز ومدينة مرسى مطروح لحين شغلها بالطرق القانونية .

وشمل القرار أيضا تكليف كلا من مدحت محمد عبد الحميد الصباغ من العاملين بمركز ومدينة الحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الحمام ، ورمضان إبراهيم عبد الرحمن الباجوري من العاملين بمركز ومدينة الحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الحمام لشئون قرى الحمام( السلام - أولاد مسعود - العميد - ساحل العميد - الشمامة - أولاد جبريل ).، و اشرف صالح سعد حسن الزيات من العاملين بمركز ومدينة الحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الحمام لشئون قرى البنجر، و عبد السلام فايز كويلة جبريل من العاملين بمركز ومدينة العلمين للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة العلمين

كما تضمن القرار تكليف وفاء احمد محمد محمود من العاملين بمركز ومدينة العلمين للعمل نائباً لرئيس مركزومدينة العلمين

وتكليف حسن السيد حسن حجازي من العاملين بمركز ومدينة العلمين للقيام بعمل نائب رئيس مركز ومدينة الضبعة

لشئون المدينة ، و رمضان مختار فركاش إبراهيم من العاملين بمركز ومدينة الضبعه للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الضبعه لشئون قرى غرب الضبعه (فوكة - زاوية العوامة - الزيتون - الجفيرة - جلال - سيدي شبيب - الحرابي ) ، وهنداوى جبارة هنداوى عبد الغنى من العاملين بمركز ومدينة العلمين للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الضبعة لشئون قرى وسط وشرق الضبعه( أولاد علواني - غزالة - سواني سمالوس - جميمه - الشرنبية - سواني جابر )

، و سالم عبد الونيس عمر عيد من العاملين بمركز ومدينة الحمام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة النجيلة

، و سعد مفتاح طيب حمد من العاملين بمركز ومدينة برانى للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة براني لشئون المدينة .

، و صلاح عبد الحميد محمد نصير من العاملين بمركز ومدينة برانى للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة براني لشئون القرى

كما تضمن القرار تكليف محمد بكر يوسف بكرين من العاملين بمركز ومدينة سيوة للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة سيوة، وتكليف خالد نافع خالد موسی من العاملين بمركز ومدينة السلوم للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة السلوم.