تعليم مطروح: انطلاق إجراءات التقديم لمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدشين مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية علي أرض مطروح ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد والتي تأتي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة مطروح ووزارة الاتصالات.

وأكدت وكيل الوزارة أن شروط التقديم للمدرسة التكنولوجية تشمل حصول الطالب الراغب في التقديم علي الشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بمجموع لا يقل عن ٢٤٠ درجة والا يزيد سن الطالب عن ١٨ عاما في الأول من أكتوبر المقبل ومتاح التقديم للطلاب من كافة محافظات الجمهورية علي غرار المدارس التطبيقية الموجودة بأنحاء الجمهورية.

وأضافت أن مدة الدراسة ثلاث سنوات بالمدرسة التطبيقية وتضم ٥ تخصصات ( اتصالات / شبكات وأمن معلومات/ تطوير مواقع وبرمجيات / تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي / الفنون الرقمية ).

؛ وأكدت أن شروط القبول بالمدرسة موضحة من خلال التقديم الالكتروني عبر موقع الوزارة واجتياز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلة الشخصية والتي تضعها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

وثمنت مدير المديرية مجهودات منظومة التعليم الفني بقيادة القيادة الجديدة المهندسة أمل فرج مدير عام التعليم الفني والتي توجت مجهوداتها منذ توليها مسئولية ذلك القطاع التعليمي الهام بتدشين تلك المدرسة التكنولوجية الواعدة.

واوضحت ان المدرسة الجديدة جاء تدشينها بدعم كامل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقدمة له الشكر والتقدير لمساندته المتواصلة للمنظومة التعليمية مشيرة أن مميزات مدرسة وى للتكنولوجيا التطبيقية تتمثل في الحصول علي شهادة دولية مطابقة للمعايير الدولية كذلك نيل شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية وشهادة مهنية متخصصة والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة مع وجود فرص متاحة بوفرة للتعيبن بالشركات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات بعد التخرج وتوفير الزي المدرسي وتابلت تعليمي لكل طالب مع توفير وسائل مواصلات لنقل الطلاب لأماكن التدريب الميداني.