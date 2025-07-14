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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة التقديم على خط أرضي وراوتر من WE

We
We
محمد غالي

يتزايد بحث المواطنين في مصر عن طريقة التقديم على خط تليفون أرضي من شركة WE، خاصة للراغبين في الاشتراك في خدمات الإنترنت المنزلي.

ويعد الخط الأرضي من المتطلبات الأساسية للاستفادة من باقات الإنترنت التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، مما يجعل معرفة خطوات التقديم والمستندات والتكاليف من الأمور المهمة للعديد من المستخدمين.

خطوات التقديم على خط أرضي وإنترنت منزلي من WE

أوضحت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن الحصول على خط أرضي ثم التقديم على خدمة الإنترنت المنزلي (الواي فاي) من خلال زيارة أحد فروع WE المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

وتشمل خطوات التقديم ما يلي:
التوجه إلى أقرب فرع من فروع WE.
إبلاغ موظف خدمة العملاء برغبتك في التعاقد على خط أرضي وراوتر منزلي.
تقديم الأوراق المطلوبة (مذكورة أدناه).
ملء استمارة البيانات والتأكد من صحتها.
دفع الرسوم المطلوبة سواء نقدا أو بنظام التقسيط.

وبعد تقديم الطلب، يتم مراجعته من قبل الشركة، ثم يجرى التواصل مع العميل هاتفيا خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام، لتحديد موعد زيارة الفني لتركيب الوصلات وتشغيل الخدمة.

المستندات المطلوبة للتقديم على خط أرضي

يشترط تقديم عدد من المستندات عند التعاقد على الخط الأرضي لضمان صحة البيانات وتحديد موقع التركيب، وتشمل:

صورة بطاقة رقم قومي سارية موضح بها نفس عنوان التركيب.
عقد ملكية أو إيجار للوحدة السكنية موضح به العنوان بالكامل.
إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز) مطابق لنفس العنوان.

يقوم الموظف المختص بمراجعة وتصوير المستندات وإرفاقها بطلب الاشتراك.

تكلفة التقديم على الخط الأرضي وراوتر WE

تختلف رسوم التقديم حسب المنطقة وتجهيزات البنية التحتية، إلا أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو 1200 جنيه مصري في المرة الأولى، وتشمل:
رسوم التقديم.
سعر الراوتر.
مقدم الباقة الشهرية.

ويمكن للعميل سداد المبلغ كاملا أو بنظام التقسيط، وينصح بالاستفسار عن التفاصيل الدقيقة خلال التقديم بالفرع.

الشركة المصرية للاتصالات WE

طرق أخرى للتقديم على خط أرضي من WE

تتيح شركة WE عدة وسائل للتقديم بخلاف التوجه المباشر للفروع، وتشمل:
الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.
التقديم الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي: www.te.eg.
رفع المستندات إلكترونيا بعد ملء استمارة التقديم.

وينبغي التأكد من وضوح صور المستندات المرفقة ومطابقة العنوان الموجود بها لمكان تركيب الخدمة.

وي نت وي WE نت ارضي تقديم النت الارضي

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