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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج فيش جنائي 2025

فيش جنائي
فيش جنائي
محمد غالي

يعد استخراج الفيش الجنائي 2025 من أكثر الخدمات الحكومية التي تهم ملايين المواطنين، سواء بغرض التقديم للوظائف، أو استكمال إجراءات السفر والدراسة، أو التعامل مع الجهات الرسمية داخل وخارج مصر.

استخراج فيش جنائي 2024

وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، أتاحت وزارة الداخلية المصرية طرقا متعددة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية بسهولة، سواء بشكل تقليدي من أقسام الشرطة، أو عبر الإنترنت باستخدام الموقع الرسمي أو التطبيق الذكي للوزارة.

طرق استخراج الفيش الجنائي 2025

وفرت وزارة الداخلية عدة وسائل للحصول على الفيش الجنائي لتناسب جميع الفئات داخل مصر وخارجها، وتشمل:
التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة التابع لها المواطن
استخدام ماكينات إصدار الفيش الجنائي المتاحة ببعض المولات الكبرى.

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
من خلال تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول

كما يمكن طلب فيش جنائي مستعجل، بحيث يتم استلامه في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة مقابل رسوم إضافية.

خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين

للتسهيل على المواطنين، يمكن استخراج صحيفة الحالة الجنائية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
    1.    الدخول إلى موقع وزارة الداخلية
    2.    إنشاء حساب شخصي وتسجيل البيانات
    3.    اختيار خدمات  الأدلة الجنائية 
    4.    تحديد  صحيفة الحالة الجنائية المميكنة 
    5.    ملء البيانات ورفع صورة شخصية
    6.    دفع الرسوم إلكترونيا
    7.    تحديد وسيلة استلام الفيش سواء بالتوصيل أو عبر أقرب فرع

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش جنائي 2025

أعلنت وزارة الداخلية عن قائمة المستندات المطلوبة للحصول على الفيش الجنائي، والتي تختلف حسب الفئة المستفيدة:
صورة شخصية حديثة مقاس 4×6
بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري
شهادة ميلاد للقاصرين
بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر

كما تتيح السفارات والقنصليات المصرية بالخارج هذه الخدمة للمغتربين بنفس المتطلبات.

رسوم استخراج الفيش الجنائي
الفيش العادي: 70 جنيها مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية
الفيش المستعجل: 100 جنيها، ويستلزم شراء استمارة مستعجلة، مع تقديم صورة بطاقة سارية وتحديد الجهة الموجه لها الفيش

مدة صلاحية الفيش الجنائي

تبلغ مدة صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويستخدم لمخاطبة جهة واحدة فقط، لذا يفضل استخراجه قبل التقديم مباشرة للجهة المعنية.

أماكن جديدة لاستخراج الفيش الجنائي المميكن

ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، تم تشغيل وحدات ذكية لإصدار الفيش الجنائي الفوري داخل عدد من المولات الكبرى، وتشمل:
وحدة استخراج الفيش الجنائي بسيتى ستارز – محافظة القاهرة
وحدة داندى مول – محافظة الجيزة
المركز الرئيسي بالعباسية – بخدمتي العادي والمميز

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