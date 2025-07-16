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10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

كود تعويض الإنترنت
كود تعويض الإنترنت
عبد العزيز جمال

يهتك الكثير بالبحث عن كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات ، خاصة بعدما شهدت مناطق واسعة من وسط البلد  وأحياء مجاورة انقطاعًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس الأيام الماضية.

تسبب الحريق في تعطل واسع للاتصالات، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار قرار عاجل بإلزام الشركات بتعويض المشتركين عن الأضرار.

10 جيجابايت مجانًا للإنترنت الثابت

في استجابة سريعة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة تعويضات عاجلة تشمل:

  • 10 جيجابايت مجانية لكل مستخدمي الإنترنت الأرضي المتأثرين
  • 1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات المحمول أو 5 جيجابايت على المحمول بدلًا من الإنترنت الثابت حال استمرار تعطل الخط الأرضي

وشدد الجهاز على أن هذه التعويضات تُمنح تلقائيًا دون الحاجة لأي طلب من المستخدم، بهدف التيسير وضمان حقوق العملاء.

كود تعويض الإنترنت من فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر يمكن من خلاله للمستخدمين المتضررين من انقطاع الإنترنت الحصول على 1 جيجابايت مجانية فورًا عبر طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل تنفيذ الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية بنجاح إلى الحساب.

كود تعويض الإنترنت من أورنج مصر

من جانبها، أطلقت أورنج مصر باقة تعويضية ضخمة للمتضررين بحجم 10 جيجابايت مجانية، يمكن الحصول عليها بطلب الكود:

#2525#

ويمكن متابعة استهلاك الباقة ومتبقي الرصيد عبر تطبيق My Orange أو بالاتصال برقم خدمة العملاء 110.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر أن تعويض المشتركين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أي كود، حيث أُضيفت 10 جيجابايت مجانية إلى جميع الحسابات المتأثرة من الحريق، ويمكن التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My Etisalat أو الاتصال على رقم خدمة العملاء:

01111234333

كود تعويض الإنترنت WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE المصرية للاتصالات، فقد قررت أيضًا تعويض جميع المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانية إلى حسابات الإنترنت الأرضي التي تأثرت بانقطاع الخدمة، ويمكن للمستخدم التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111

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