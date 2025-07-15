10 جيجا ببلاش .. كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

يبحث الكثير عن كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات، بعد أن شهدت مناطق واسعة في وسط القاهرة والأحياء المجاورة انقطاعًا كبيرًا في خدمات الإنترنت الأرضي خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة حريق نشب في سنترال رمسيس.

10 جيجابايت للإنترنت الثابت

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات في مصر باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة عقب الحريق الكبير الذي شب في سنترال رمسيس، والذي أدى إلى تعطل واسع في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في بعض المناطق.



يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات، وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمؤسسات على خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة في معاملاتهم اليومية.

1 جيجابايت للمحمول و10 جيجابايت للإنترنت الثابت

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح تعويض فوري للمستخدمين المتأثرين، حيث تم تخصيص 1 جيجابايت مجانية لكل مشترك في خدمات الهاتف المحمول، في حين حصل مشتركو الإنترنت الثابت على 10 جيجابايت مجانية، أو 5 جيجابايت إضافية على الهاتف المحمول في حال استمرار تعطل الخدمة على الخط الثابت.

ويتم تطبيق هذه التعويضات مباشرة على خطوط المستخدمين دون الحاجة إلى تقديم طلب أو تواصل مع مراكز الخدمة.

كود تعويض الإنترنت من فودافون وWE وأورنج واتصالات

أعلنت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر لتعويض مستخدمي الإنترنت الأرضي المتأثرين بانقطاع الخدمة، حيث يحصل العميل على 1 جيجابايت مجانية فور طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل أن يتم استخدام الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية مباشرةً إلى الحساب.

أورنج: 10 جيجابايت مجانية عبر كود سريع

أما شركة أورنج مصر فقد قررت منح تعويض أكبر، حيث أطلقت باقة مجانية بحجم 10 جيجابايت لجميع المستخدمين المتضررين، ويمكن استلام الباقة من خلال طلب الكود التالي من أي خط أورنج:

#2525#

كما تتيح الشركة متابعة حالة الباقة وكمية الاستخدام من خلال تطبيق My Orange أو بالاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 110.

اتصالات مصر: تعويض تلقائي دون كود

من جانبها، كشفت شركة اتصالات مصر عن تقديم تعويض تلقائي لجميع المتأثرين من الحريق، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانًا تلقائيًا لكل حسابات الإنترنت الأرضي المتضررة، دون الحاجة لاستخدام أي كود.

ويمكن للمستخدم التأكد من حصوله على الباقة المجانية من خلال تطبيق My Etisalat أو الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم:

01111234333

WE المصرية للاتصالات: 10 جيجابايت مجانية مضافة تلقائيًا

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة WE المصرية للاتصالات عن تعويض المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة باقة مجانية بحجم 10 جيجابايت دون أي إجراء من العميل.

ويمكن التحقق من استلام التعويض عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111.