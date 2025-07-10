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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد تعزيز العمل العربي المشترك في اتصالات وزارية حول تطورات غزة ووقف إطلاق النار

اتصالات مصرية مكثفة مع وزراء الخارجية العرب
اتصالات مصرية مكثفة مع وزراء الخارجية العرب
علي صالح

في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر ومختلف الدول العربية الشقيقة، جرت اتصالات هاتفية يومي ٩ و١٠ يوليو بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، و أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وأحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، و عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.

تناولت الاتصالات أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والدول العربية الشقيقة والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك في هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية. وقد ثمَّن الوزير عبد العاطي عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط التاريخية التي تجمع مصر بالدول العربية الشقيقة، وما تشهده من تطور في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العمل العربي المشترك، وهو ما ينعكس في التعاون المتميز والتنسيق المستمر في مجالات التعاون الثنائي وعلى صعيد الملفات الإقليمية والدولية.

وتبادل وزير الخارجية الرؤى مع نظرائه العرب حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية المشتركة مع قطر والولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى وحقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل. واستعرض الوزير عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك جرت اتصالات هاتفية يومي ٩ و١٠ يوليو بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، و أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

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