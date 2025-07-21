10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

في استجابة سريعة للأزمة التي نتجت عن الانقطاع المفاجئ لخدمات الإنترنت والاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس، أعلنت شركات الاتصالات الأربع في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق باقات تعويضية مجانية تشمل الإنترنت الأرضي والمحمول، وذلك في إطار سعيها لاحتواء الغضب الجماهيري وتلبية مطالب المستخدمين المتضررين.

طلب متزايد على كود تعويض الإنترنت

شهدت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن كود تعويض الإنترنت، خاصة بعد توقف الخدمات بشكل كامل في مناطق متعددة، حيث توافد العملاء على مراكز الخدمة وتواصلوا مع الشركات المختلفة للحصول على تعويضات تتناسب مع فترة العطل التي أثرت على قطاعات حيوية من الاستخدام اليومي سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه.

تعويضات فورية من شركات الاتصالات بعد الأزمة

استجابت شركات الاتصالات الكبرى في مصر، وهي: المصرية للاتصالات "WE"، وفودافون، وآي أند مصر (اتصالات سابقًا)، وأورنج، بشكل فوري عبر تخصيص أكواد أو إضافة الباقات تلقائيًا لحسابات المشتركين.

WE تضيف 10 جيجابايت تلقائيًا

أعلنت شركة WE، التابعة للمصرية للاتصالات، عن إضافة 10 جيجابايت مجانية لكافة المشتركين المتضررين من العطل، دون الحاجة إلى إدخال أي كود يدوي.

ويمكن التأكد من تفعيل الباقة المجانية من خلال تطبيق "My WE" أو عبر الاتصال بالرقم المختصر 111.

كود مباشر من فودافون للحصول على التعويض

أما شركة فودافون مصر، فقد أتاحت كودًا مباشرًا لتعويض مستخدميها وهو #5000*، والذي يمنح العميل 1 جيجابايت مجانية على الفور.

ويُفضل طلب الكود من نفس الرقم المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة بالشكل الصحيح.

اتصالات (آي أند مصر) تضيف الباقة دون طلب

من جانبها، أعلنت شركة آي أند مصر (اتصالات سابقًا)، أنها قامت بإضافة 10 جيجابايت مجانية تلقائيًا للمشتركين المتأثرين دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

ويمكن التحقق من إضافة الباقة عبر تطبيق "My Etisalat" أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 01111234333.

أورنج تخصص كودًا للتعويض الفوري

خصصت شركة أورنج مصر كودًا سريعًا لتعويض المتضررين، وهو #2525#، يمنح المستخدم 10 جيجابايت مجانية.

وأشارت الشركة إلى إمكانية متابعة استهلاك الباقة عبر تطبيق "My Orange" أو الاتصال على الرقم 110.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتدخل رسميًا

وفي إطار الدور التنظيمي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات ملزمة لجميع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، بضرورة تقديم تعويضات فعلية تشمل:

10 جيجابايت إنترنت أرضي مجانًا لكل المتضررين من العطل.

1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات الهاتف المحمول.

إمكانية استبدال التعويض بخمسة جيجابايت على شريحة المحمول، لمن لا يزال يعاني من تعطل في خدمة الإنترنت الأرضي.

الوزارة تراقب التنفيذ وتدعو المستخدمين للتواصل

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تتابع تنفيذ هذه التعويضات، داعية المواطنين إلى التواصل مع الشركات مباشرة حال عدم وصول الباقات التعويضية، أو تقديم شكاوى عبر بوابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تأكيد على حقوق المشتركين وضمان جودة الخدمة

جاءت هذه الخطوة لطمأنة المستخدمين بأن حقوقهم في الحصول على خدمات مستقرة ومستمرة هي أولوية قصوى، كما تعهدت الشركات بتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال، سواء من خلال تدعيم البنية التحتية أو تحسين منظومة الطوارئ والرد السريع.