قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر و نيجيريا تعززان التعاون في مكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار الإقليمي
10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات
بالزجاج والسلاح الأبيض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة قرية بالساحل الشمالى
البورصة المصرية تسجل قفزة تاريخية اليوم.. المؤشر الرئيسي EGX30 يتجاوز 34100 نقطة لأول مرة
وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير مستشفيات الأورام والتل الكبير
عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة نقل بالطريق الاقليمي
الإخوان يبدلون الأسلوب ولا يبدلون الهدف.. من «حسم» إلى «ميدان»
شعارات غير لائقة.. تفاصيل إحالة رضا البحراوي والليثي للتحقيق بنقابة الموسيقيين
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات
ماذا فعل الطفل ياسين ووالدته خلال استئناف المتهم على الحكم ؟
أحلام مع وقف التنفيذ.. الحرب في غزة تحرم آلاف الطلاب من الدراسة
بلجيكا تعتقل جنديين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

كود تعويض الانترنت
كود تعويض الانترنت
عبد العزيز جمال

في استجابة سريعة للأزمة التي نتجت عن الانقطاع المفاجئ لخدمات الإنترنت والاتصالات نتيجة حريق سنترال رمسيس، أعلنت شركات الاتصالات الأربع في مصر، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق باقات تعويضية مجانية تشمل الإنترنت الأرضي والمحمول، وذلك في إطار سعيها لاحتواء الغضب الجماهيري وتلبية مطالب المستخدمين المتضررين.

طلب متزايد على كود تعويض الإنترنت

شهدت الساعات الماضية تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن كود تعويض الإنترنت، خاصة بعد توقف الخدمات بشكل كامل في مناطق متعددة، حيث توافد العملاء على مراكز الخدمة وتواصلوا مع الشركات المختلفة للحصول على تعويضات تتناسب مع فترة العطل التي أثرت على قطاعات حيوية من الاستخدام اليومي سواء في العمل أو التعليم أو الترفيه.

تعويضات فورية من شركات الاتصالات بعد الأزمة

استجابت شركات الاتصالات الكبرى في مصر، وهي: المصرية للاتصالات "WE"، وفودافون، وآي أند مصر (اتصالات سابقًا)، وأورنج، بشكل فوري عبر تخصيص أكواد أو إضافة الباقات تلقائيًا لحسابات المشتركين.

WE تضيف 10 جيجابايت تلقائيًا

أعلنت شركة WE، التابعة للمصرية للاتصالات، عن إضافة 10 جيجابايت مجانية لكافة المشتركين المتضررين من العطل، دون الحاجة إلى إدخال أي كود يدوي. 

ويمكن التأكد من تفعيل الباقة المجانية من خلال تطبيق "My WE" أو عبر الاتصال بالرقم المختصر 111.

كود مباشر من فودافون للحصول على التعويض

أما شركة فودافون مصر، فقد أتاحت كودًا مباشرًا لتعويض مستخدميها وهو #5000*، والذي يمنح العميل 1 جيجابايت مجانية على الفور.

 ويُفضل طلب الكود من نفس الرقم المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة بالشكل الصحيح.

اتصالات (آي أند مصر) تضيف الباقة دون طلب

من جانبها، أعلنت شركة آي أند مصر (اتصالات سابقًا)، أنها قامت بإضافة 10 جيجابايت مجانية تلقائيًا للمشتركين المتأثرين دون الحاجة لأي خطوات إضافية. 

ويمكن التحقق من إضافة الباقة عبر تطبيق "My Etisalat" أو من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 01111234333.

أورنج تخصص كودًا للتعويض الفوري

خصصت شركة أورنج مصر كودًا سريعًا لتعويض المتضررين، وهو #2525#، يمنح المستخدم 10 جيجابايت مجانية.

 وأشارت الشركة إلى إمكانية متابعة استهلاك الباقة عبر تطبيق "My Orange" أو الاتصال على الرقم 110.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتدخل رسميًا

وفي إطار الدور التنظيمي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات ملزمة لجميع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، بضرورة تقديم تعويضات فعلية تشمل:

  • 10 جيجابايت إنترنت أرضي مجانًا لكل المتضررين من العطل.
  • 1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات الهاتف المحمول.
  • إمكانية استبدال التعويض بخمسة جيجابايت على شريحة المحمول، لمن لا يزال يعاني من تعطل في خدمة الإنترنت الأرضي.

الوزارة تراقب التنفيذ وتدعو المستخدمين للتواصل

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تتابع تنفيذ هذه التعويضات، داعية المواطنين إلى التواصل مع الشركات مباشرة حال عدم وصول الباقات التعويضية، أو تقديم شكاوى عبر بوابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تأكيد على حقوق المشتركين وضمان جودة الخدمة

جاءت هذه الخطوة لطمأنة المستخدمين بأن حقوقهم في الحصول على خدمات مستقرة ومستمرة هي أولوية قصوى، كما تعهدت الشركات بتعزيز الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار مثل هذه الأعطال، سواء من خلال تدعيم البنية التحتية أو تحسين منظومة الطوارئ والرد السريع.

كود تعويض الانترنت الإنترنت كود تعويض الانترنت فودافون كود تعويض الانترنت اورنج حريق سنترال رمسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

نتيجة الثانوية العامة 2025

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .. وصدى البلد ينشرها بالدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

أوائل الثانوية العامة 2025

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

صورة أرشيفية

محامي المتهم في قضية الطفل ياسين: طلبنا عرضه على طبيب ذكورة

ترشيحاتنا

رياح على الساحل الشمالي الغربي.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية غدا

تغير في طقس الساحل الشمالي .. الأرصاد تتوقع درجات الحرارة غدا

لقاء اليوم

ولي عهد الكويت يستقبل وزير الصناعة والنقل لتدعيم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

عقب ترؤسه مجلس إدارة المركز .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي التابع للوزارة

بالصور

عرض حياة المواطنين للخطر .. القبض على سائق سيارة نقل بالطريق الاقليمي

السيارة
السيارة
السيارة

إصابة سيد رجب خلال تصوير مشاهد فيلم شلة ثانوي

إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب
إصابة سيد رجب

لن تتوقعها .. تأثيرات مذهلة لتناول مشروب الكركديه

الكركديه
الكركديه
الكركديه

أنغام ترد بطريقتها على شائعة المرض.. تعرف على أهمية فحص البنكرياس بشكل دوري

انغام
انغام
انغام

فيديو

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية التعاون العسكري المشترك

إمام عاشور وحفل راغب علامه

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور كما فعل الزمالك مع فتوح .. مصدر أهلاوي يجيب

احمد سعد

‎رقص مع مراته وبنته.. أحمد سعد قلب الساحل الشمالي في أولى حفلاته

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد