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كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE
كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE
عبد العزيز جمال

زاد البحث خلال الساعات الماضية بكثرة عن كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وwe، بعدما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قرارًا بإلزام شركات الاتصالات الأربع الكبرى (فودافون، أورنج، اتصالات، WE) بتقديم تعويض فوري للعملاء المتضررين، وذلك عبر باقات مجانية تصل إلى 10 جيجابايت للإنترنت، في استجابة عاجلة لانقطاع خدمات الإنترنت في عدد من مناطق القاهرة إثر الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس.

وتسبب الحريق في تعطل خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول بشكل واسع، مما دفع القومي لتنظيم الاتصالات للتحرك السريع لحماية حقوق المستهلكين وإعادة الخدمات في أسرع وقت.

سرعة الإنترنت

انقطاع الإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس

اندلع الحريق في سنترال رمسيس منذ أيام، ما أدى إلى توقف تام في الإنترنت الأرضي والمحمول بمناطق متفرقة بوسط القاهرة والمناطق المجاورة. 

وتسبب الانقطاع في تعطيل الأعمال اليومية، وتعطش المستخدمين للاتصال بالشبكة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الإنترنت للعمل والتعليم والخدمات الإلكترونية.

10 جيجا هدية من كل الشبكات

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن منح 10 جيجابايت مجانية كتعويض للمستخدمين المتضررين من انقطاع الخدمة، على أن يتم تطبيق التعويضات كالتالي:

  • 10 جيجابايت للإنترنت الأرضي لكل الخطوط المتأثرة بالحريق.
  • 1 جيجابايت للمحمول أو 5 جيجابايت بديلة في حال استمرار تعطل الإنترنت الأرضي.
  • يتم منح التعويضات بشكل تلقائي دون الحاجة لأي طلب من العميل.

كود تعويض الإنترنت فودافون 

كشفت شركة فودافون مصر عن توفير باقة تعويضية فورية يمكن للمستخدمين الحصول عليها من خلال كود مخصص:

#5000*

وينصح بإدخال الكود من الرقم المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الجيجابايت المجانية مباشرة إلى الباقة.

كود تعويض الإنترنت أورنج

أعلنت شركة أورنج مصر عن إتاحة باقة مجانية بحجم 10 جيجابايت لجميع المتضررين، ويمكن تفعيلها من خلال الكود التالي:

#2525#

ويمكن متابعة تفاصيل الباقة أو الرصيد المتبقي عبر تطبيق My Orange أو الاتصال على رقم 110 لخدمة العملاء.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

شركة اتصالات مصر اختارت سياسة التعويض التلقائي، وأعلنت أن الباقة المجانية تم تفعيلها تلقائيًا دون الحاجة لأي كود من جانب المستخدم، ويمكن التأكد من تفعيل الباقة من خلال:

تطبيق My Etisalat

أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم: 01111234333

كود تعويض الإنترنت من WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE فقد قامت كذلك بإضافة 10 جيجابايت تلقائيًا لجميع مستخدمي الإنترنت الأرضي المتضررين من انقطاع الخدمة/ ويمكن للمستخدم التأكد من الحصول على التعويض عبر:

تطبيق My WE

أو الاتصال على الرقم المختصر: 111

خطوات التأكد من الحصول على التعويض

  • افتح التطبيق الرسمي لشركتك (My WE – My Orange – My Etisalat – Ana Vodafone).
  • تحقق من استلام 10 جيجابايت مجانية.
  • إن لم تظهر الباقة، اتصل بخدمة العملاء لتأكيد تفعيلها.
  • تابع استهلاك الباقة حتى لا تنفد دون علمك
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