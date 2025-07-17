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كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

كود تعويض الإنترنت
كود تعويض الإنترنت
عبد العزيز جمال

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات يبحث عنه الكثير ، بعدما  أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا عاجلًا يلزم شركات الاتصالات الأربع الكبرى، وهي: فودافون، أورنج، اتصالات، وWE، بتقديم تعويض فوري للعملاء المتضررين من انقطاع الخدمة الناتج عن حريق سنترال رمسيس.

وشهدت مناطق واسعة في وسط القاهرة وعدد من الأحياء المجاورة انقطاعًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، بعد اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس خلال الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تعطل كبير في خدمات الاتصالات والإنترنت.

انقطاع الإنترنت بسبب حريق سنترال رمسيس

الحريق الذي شب في أحد أكبر السنترالات الرئيسية في وسط القاهرة، تسبب في توقف مفاجئ لخدمات الإنترنت والاتصالات في عدة مناطق، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين الذين تأثروا بانقطاع الخدمة لساعات طويلة، خاصة مع الاعتماد الكبير على الإنترنت في العمل والتواصل والخدمات اليومية.

10 جيجابايت مجانًا للإنترنت الثابت

في استجابة سريعة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة تعويضات عاجلة تشمل:

  • 10 جيجابايت مجانية لكل مستخدمي الإنترنت الأرضي المتأثرين
  • 1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات المحمول أو 5 جيجابايت على المحمول بدلًا من الإنترنت الثابت حال استمرار تعطل الخط الأرضي

وشدد الجهاز على أن هذه التعويضات تُمنح تلقائيًا دون الحاجة لأي طلب من المستخدم، بهدف التيسير وضمان حقوق العملاء.

كود تعويض الإنترنت من فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر يمكن من خلاله للمستخدمين المتضررين من انقطاع الإنترنت الحصول على 1 جيجابايت مجانية فورًا عبر طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل تنفيذ الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية بنجاح إلى الحساب.

كود تعويض الإنترنت من أورنج مصر

من جانبها، أطلقت أورنج مصر باقة تعويضية ضخمة للمتضررين بحجم 10 جيجابايت مجانية، يمكن الحصول عليها بطلب الكود:

#2525#

ويمكن متابعة استهلاك الباقة ومتبقي الرصيد عبر تطبيق My Orange أو بالاتصال برقم خدمة العملاء 110.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر أن تعويض المشتركين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أي كود، حيث أُضيفت 10 جيجابايت مجانية إلى جميع الحسابات المتأثرة من الحريق، ويمكن التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My Etisalat أو الاتصال على رقم خدمة العملاء:

01111234333

كود تعويض الإنترنت WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE المصرية للاتصالات، فقد قررت أيضًا تعويض جميع المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانية إلى حسابات الإنترنت الأرضي التي تأثرت بانقطاع الخدمة، ويمكن للمستخدم التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111

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