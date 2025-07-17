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مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية
رشا عوني

يبحث الطلاب و أولياء الأمور عن الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 وخاصة طلبة دبلوم صنايع ٣ و ٥ سنوات، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق ٢٠٢٥ رسمياًً قريباً بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الايام الماضية. 

خلال السطور التالية نستعرض لكم الكليات المتاحة لطلاب دبلوم صنايع و رابط تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٥.. 

 



رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025

 

بمجرد فتح باب التنسيق، يستطيع طلاب دبلوم الصنايع 3 سنوات تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسميللتنسيق:
http://www.tansik.digital.gov.eg/

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 2025

أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 70% فأكثر

  • كلية التربية شعبة تعليم صناعي
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي
  • كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • كلية الآثار ترميم آثار
  • المعاهد الفنية الصناعية
  • المعاهد الهندسية الخاصة
  • المعاهد الفنية الصحية لبعض التخصصات
كليات دبلوم صنايع

ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات بشرط الحصول على 75% فأكثر

  • كليات الهندسة مثل شبرا والمطرية وأسيوط والسويس
  • كلية الفنون التطبيقية
  • كلية التربية النوعية
  • كليات التكنولوجيا التطبيقية
  • المعاهد الفنية الصحية
  • كليات ومعاهد الهندسة الخاصة

تفاصيل الكليات والمعاهد المتوقعة أمام طلاب دبلوم الصنايع نظام 3 سنوات

 

1. كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة (تكنولوجيا تطبيقية):
متوفرة في 6 أكتوبر، أسيوط، برج العرب، بني سويف، الدلتا، الفيوم، القاهرة.

2. الكليات والمعاهد الصحية والفنية التطبيقية:
تشمل معاهد فنية صحية في طنطا، المنصورة، بنها، الوادي الجديد، شرم دهب، بالإضافة إلى معاهدفنية لري وصرف ومساحة.


 

3. كليات الهندسة والتعليم الفني:
من بينها كلية التربية بحلوان، والمعاهد التكنولوجية والهندسية بمختلف المحافظات مثل العاشر منرمضان، التجمع الخامس، طنطا، الزقازيق، أسيوط، المنصورة، 6 أكتوبر، المنوفية، سوهاج، الفيوم.


 

4. كليات ومعاهد التعليم الفندقي والسياحي بنظام التعليم التبادلي:
متاحة في حلوان، الإسكندرية، السادات، بورسعيد، طنطا.


 

5. كليات ومعاهد ترميم الآثار:

في الأقصر، بني سويف، الغربية.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025
وعن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيبدأ عقب الانتهاء من تنسيق الجامعات 2025 للمرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، وإعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.

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