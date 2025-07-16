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تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

يبحث آلاف الطلاب عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بعد ظهور نتيجة الدبلومات، لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة وشروط القبول الرسمية. 

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القواعد المنظمة لقبول خريجي الشهادات الفنية بأنواعها المختلفة، سواء نظام 3 سنوات أو 5 سنوات، في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026.

التقديم لتنسيق الدبلومات الفنية 2025

يتم التقديم عبر مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، ويشمل ذلك:

طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات (تجاري – صناعي – زراعي – موسيقي – ترميم آثار – مدارس مساعدي الخدمات الصحية).
خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتين).
طلاب المدارس الفنية نظام الخمس سنوات.

شروط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية

يشترط الحصول على 70% على الأقل من المجموع الكلي لشهادة الدبلوم الفني.
التقديم يشمل كليات ومعاهد محددة، ويخضع للتوزيع الجغرافي واللوائح الداخلية لكل كلية.
بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات مثل: الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية – التربية النوعية – الإعلام.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بعدد من الكليات في تنسيق 2025، منها:

كلية التجارة
كلية التربية (بما يشمل شعب التعليم الفني)
كلية التربية النوعية
كلية الزراعة
كلية السياحة والفنادق
كلية الخدمة الاجتماعية
كلية التكنولوجيا والتعليم
كلية الهندسة (لبعض تخصصات الخمس سنوات)
كلية الفنون التطبيقية
كلية الفنون الجميلة
كلية الآثار

برامج التعليم التبادلي المتاحة 2025

تم تحديد برامج تعليم تبادلي مخصصة لطلاب دبلوم السياحة والفنادق، وتشمل:

جامعة حلوان – كلية السياحة والفنادق
جامعة الإسكندرية – إدارة وتشغيل المطاعم
جامعة الفيوم – برنامج التعليم التبادلي
جامعة مدينة السادات – تشغيل المطاعم
المعاهد العالية والمتوسطة للسياحة والفنادق

كما أن جميع الطلبات تُقدَّم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي خلال الفترة التي يحددها مكتب التنسيق، ويُنصح الطلاب بمتابعة موقع وزارة التعليم العالي لمعرفة المواعيد النهائية والتعليمات الجديدة أولًا بأول.

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