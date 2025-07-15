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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موقف طلاب الدور الثاني من اختبارات القدرات 2025.. التعليم العالي توضح

اختبارات القدرات 2025
اختبارات القدرات 2025
نهلة الشربيني

كشفت وزارة التعليم العالي أن طلاب الثانوية العامة لعام 2025، بما فيهم الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني، يمكنهم التقديم لأداء اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

اختبارات القدرات 2025 لطلاب الدور الثاني 

وشددت الوزارة على أن التسجيل سيكون متاحًا مرة واحدة فقط خلال الفترة المعلنة، ولن يتم فتح باب التقديم مرة أخرى بعد انتهاء المدة، وذلك لضمان المساواة بين جميع المتقدمين.

وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، دمياط، بنها، بني سويف، طنطا، دمنهور.

كليات علوم الرياضة (بنين وبنات).

كلية التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة):

شعبة الفنون بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، جنوب الوادي، المنصورة، أسيوط، الأقصر.

شعبة العمارة بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، المنصورة.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2025 عبر موقع التنسيق:

1. الدخول إلى صفحة اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

2. يبدأ الطالب التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

3. تظهر بيانات الطالب الشخصية (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة).

4. بعد التأكد من صحة البيانات، تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والمواعيد.

5. يقوم الطالب باختيار نوع الاختبار والموعد المناسب، مع العلم أن اختبارات قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لمدة يومين متتاليين.

6. بعد الانتهاء، يتم طباعة الإيصال الذي يشمل جميع بيانات التسجيل (نوع القدرات، المواعيد، أماكن الاختبار).

اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2025 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة الدور الثاني

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