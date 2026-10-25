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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تكرّم د. مايسة عبد الغني في ذكرى رحيل الموسيقار أبو بكر خيرت

مايسة عبد الغني حسن
مايسة عبد الغني حسن
أحمد إبراهيم

تكرّم أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، الدكتورة مايسة عبد الغني حسن، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والمتخصصة في العزف على آلة القانون والحائزة على جائزة الدولة للتفوق فى الفنون لعام 2026، وذلك خلال الاحتفالية التي تقيمها الأكاديمية اليوم على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون «سيد درويش»، إحياءً لذكرى رحيل الموسيقار أبو بكر خيرت، ويحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت.

وتُعد الدكتورة مايسة عبد الغني من الرائدات في العزف على آلة القانون، إذ تُعد أول سيدة تحترف العزف على هذه الآلة، وأول عازفة تتميز بأداء الارتجالات اللحنية «التقاسيم» من خلال العزف المنفرد، حيث مكّنها مستواها التقني المتقدم من العمل عازفةً محترفةً بالعديد من الفرق الموسيقية المختلفة على مدار ثلاثين عامًا.

الأبحاث العلمية 

كما تمتلك رصيدًا من الأبحاث العلمية، وتولت عددًا من المناصب داخل المعهد العالي للموسيقى العربية، في إطار مسيرتها الأكاديمية والفنية التي تجمع بين التميز في الأداء الموسيقي والإسهام العلمي.

ويأتي تكريم الدكتورة مايسة عبد الغني في إطار حرص أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، على تكريم رموزها ومبدعيها، وتقديرًا لإسهاماتهم الفنية والعلمية، واحتفاءً بما قدموه من عطاء أسهم في إثراء الحياة الموسيقية والفنية.

أكاديمية الفنون الدكتورة نبيلة حسن الدكتورة مايسة عبد الغني حسن مسرح المركز الأكاديمي الموسيقار أبو بكر خيرت

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