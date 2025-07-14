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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025
رشا عوني

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم في القسمين سواء دبلوم تجارة أو دبلوم صنايع “ 3 سنوات أو 5 سنوات”، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق الدبلومات الفنية 2025 . 

نستعرض في السطور التالية الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 وشروط القبول .. 

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2025

أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات

  • كلية التجارة انتظام أو انتساب موجه
  • كلية السياحة والفنادق
  • المعهد الفني التجاري
  • معهد السكرتارية والإدارة
  • معاهد الخدمة الاجتماعية
  • المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة
  • الجامعة العمالية علاقات صناعية

ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات

  • كلية التجارة
  • كلية تكنولوجيا الإدارة والمعلومات
  • كليات الاقتصاد المنزلي لبعض التخصصات
  • المعاهد الفنية التجارية المتقدمة
  • المعهد الفني للقوات المسلحة بشروط خاصة
الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 - دار الهلال
تنسيق الدبلومات الفنية

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 2025

أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 70% فأكثر

  • كلية التربية شعبة تعليم صناعي
  • كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي
  • كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
  • كلية الآثار ترميم آثار
  • المعاهد الفنية الصناعية
  • المعاهد الهندسية الخاصة
  • المعاهد الفنية الصحية لبعض التخصصات

ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات بشرط الحصول على 75% فأكثر

  • كليات الهندسة مثل شبرا والمطرية وأسيوط والسويس
  • كلية الفنون التطبيقية
  • كلية التربية النوعية
  • كليات التكنولوجيا التطبيقية
  • المعاهد الفنية الصحية
  • كليات ومعاهد الهندسة الخاصة
  •  

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

ويبدأ التسجيل الإلكتروني فور إعلان نتيجة الدبلومات، حيث يُطلب من الطالب تحديد نوع المؤهل والتخصص وتاريخ الحصول على الشهادة قبل إدخال الرغبات.

شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

-القبول يتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

-يجب تحقيق الحد الأدنى المعلن لكل كلية.

-بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو معادلة (مثل الهندسة والفنون).

-التقديم متاح لطلاب الدور الأول فقط، ويتم فتحه لاحقًا لطلاب الدور الثاني.

-يتم توزيع الطلاب بناءً على الرغبات والمجموع والتوزيع الجغرافي.

قبول خريجي الدبلومات الفنية بكليات حكومية بمجموع 70%


- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .

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