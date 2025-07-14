أكثر من 70% .. الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025

يبحث طلاب الدبلومات الفنية عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم في القسمين سواء دبلوم تجارة أو دبلوم صنايع “ 3 سنوات أو 5 سنوات”، وذلك مع اقتراب ظهور تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .
نستعرض في السطور التالية الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 وشروط القبول ..
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم التجارة 2025
أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات
- كلية التجارة انتظام أو انتساب موجه
- كلية السياحة والفنادق
- المعهد الفني التجاري
- معهد السكرتارية والإدارة
- معاهد الخدمة الاجتماعية
- المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة
- الجامعة العمالية علاقات صناعية
ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات
- كلية التجارة
- كلية تكنولوجيا الإدارة والمعلومات
- كليات الاقتصاد المنزلي لبعض التخصصات
- المعاهد الفنية التجارية المتقدمة
- المعهد الفني للقوات المسلحة بشروط خاصة
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم الصنايع 2025
أولًا: لطلاب نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 70% فأكثر
- كلية التربية شعبة تعليم صناعي
- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي
- كلية الفنون التطبيقية لبعض التخصصات
- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة
- كلية الآثار ترميم آثار
- المعاهد الفنية الصناعية
- المعاهد الهندسية الخاصة
- المعاهد الفنية الصحية لبعض التخصصات
ثانيًا: لطلاب نظام 5 سنوات بشرط الحصول على 75% فأكثر
- كليات الهندسة مثل شبرا والمطرية وأسيوط والسويس
- كلية الفنون التطبيقية
- كلية التربية النوعية
- كليات التكنولوجيا التطبيقية
- المعاهد الفنية الصحية
- كليات ومعاهد الهندسة الخاصة
-
رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025
يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق:
ويبدأ التسجيل الإلكتروني فور إعلان نتيجة الدبلومات، حيث يُطلب من الطالب تحديد نوع المؤهل والتخصص وتاريخ الحصول على الشهادة قبل إدخال الرغبات.
شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
-القبول يتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
-يجب تحقيق الحد الأدنى المعلن لكل كلية.
-بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو معادلة (مثل الهندسة والفنون).
-التقديم متاح لطلاب الدور الأول فقط، ويتم فتحه لاحقًا لطلاب الدور الثاني.
-يتم توزيع الطلاب بناءً على الرغبات والمجموع والتوزيع الجغرافي.
قبول خريجي الدبلومات الفنية بكليات حكومية بمجموع 70%
- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات (صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الاثار- زراعي -موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة .