تظلمات الدبلومات الفنية 2025 .. كل ما تريد معرفته عن ضوابطها وخطواتها

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للإعلان عن فتح باب تظلمات الدبلومات الفنية 2025 ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية :

يقوم الطالب بنفسه بالتوجه لتسليم ايصالات السداد المطلوبة للجنة النظام والمراقبة وتحديد المواد التي يرغب التظلم فيها ويتم تحديد ميعاد الاطلاع له من قبل اللجنة.

ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2025

-لابد من الإلتزام بميعاد الاطلاع على أوراق المادة المتظلم منها

- يسمح لولي أمر الطالب فقط بالحضور مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته

-يحظر على الطالب أو ولى الأمر استخدام الهاتف المحمول في المكان المخصص للاطلاع داخل اللجنة كما يحظر عليه اصطحاب نماذج إجابة.

ماذا يحدث في تظلمات الدبلومات الفنية 2025 ؟

يقوم الطالب في تظلمات الدبلومات الفنية 2025 بالإطلاع على صورة ضوئية من كراسة إجابته فى المادة أو المواد المتضرر فيها ويقوم بتدوين ملاحظاته فى النموذج المعد لذلك بخط يده في ضوء البنود الآتية:

وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة

عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل

عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة من الخارج لكراسة الإجابة

عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها قانونًا

الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة من الخارج .

وفي تظلمات الدبلومات الفنية 2025 يقوم الطالب بالتوقيع على غلاف الصورة الضوئية لكراسة الإجابة عقب الانتهاء من الاطلاع عليها وتدوين ملاحظاته

ويقوم الطالب بتسليم صورة كراسة إجابته بعد الإطلاع عليها إلى عضو لجنة الاطلاع بلجنة النظام والمراقبة المختصة والتوقيع بما يفيد قيامه بذلك ، على أن يقوم الطالب بتدوين رقم تليفونه للتواصل معه بعد الانتهاء من فحص التظلم لإعلامه بنتيجة الإطلاع

وتتولى لجنة النظام والمراقبة استكمال باقي الإجراءات الخاصة بهذا الشأن طبقًا للقرار الوزارى المذكور بعاليه، على أن يتم الاتصال بالطالب بعد ذلك لإبلاغه بنتيجة الاطلاع فى حالة زيادة درجات المادة ، على ان يسترد رسوم التظلم في حال حصوله على درجات زيادة مستحقة .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2025

و بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بكافة النوعيات (٧٠,٤٧%) ، حيث بلغ إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب وطالبة ، وبلغ إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ، مؤكدة أنه يمكن الوصول له من خلال الضغط على :

https://nategafany.emis.gov.eg/

