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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لطلاب الدبلومات الفنية 2025 .. شروط القبول بالكليات والمعاهد

الدبلومات الفنية 2025
الدبلومات الفنية 2025
نهلة الشربيني

بالتزامن مع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2025، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025، والكليات والمعاهد المتاحة للالتحاق بها في الجامعات المصرية الحكومية والتكنولوجية.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة الكليات المتاحة لطلاب التعليم الفني بنظامي 3 و 5 سنوات في الشعب الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية، ضمن خطة الدولة لإتاحة فرص التعليم الفني العالي وربطه بسوق العمل.

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية للتنسيق:

https://tansik.digital.gov.eg

ويبدأ التسجيل الإلكتروني فور إعلان نتيجة الدبلومات، حيث يُطلب من الطالب تحديد نوع المؤهل والتخصص وتاريخ الحصول على الشهادة قبل إدخال الرغبات.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2025

وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، تشمل الكليات التي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية التقديم إليها ما يلي:

كليات الهندسة (لخريجي دبلوم الصنايع نظام 5 سنوات بنسبة 10% بعد اجتياز اختبار المعادلة).

كليات التكنولوجيا والتعليم بجامعات حلوان، بني سويف، سوهاج.

كليات الفنون التطبيقية (لخريجي الصنايع 5 سنوات بعد اجتياز اختبار القدرات).

كليات الفنون الجميلة (شعبتا عمارة وفنون) بشرط اجتياز اختبارات القدرات.

كليات التعليم الصناعي (متاحة لطلاب الصنايع بنظامي 3 و5 سنوات).

كليات الزراعة، التجارة، السياحة والفنادق، الآثار (تقبل طلاب الدبلومات بنسب وتخصصات محددة وفقًا للحد الأدنى المعلن).

شروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

القبول يتم من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

يجب تحقيق الحد الأدنى المعلن لكل كلية.

بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات قدرات أو معادلة (مثل الهندسة والفنون).

التقديم متاح لطلاب الدور الأول فقط، ويتم فتحه لاحقًا لطلاب الدور الثاني.

يتم توزيع الطلاب بناءً على الرغبات والمجموع والتوزيع الجغرافي.

إرشادات مهمة للطلاب أثناء تسجيل الرغبات

إدخال البيانات بدقة على موقع التنسيق.

الاطلاع على دليل تنسيق الدبلومات الفنية قبل التسجيل.

تعديل الرغبات متاح طوال فترة التنسيق وحتى غلق باب التسجيل رسميًا.

يُنصح بترتيب الكليات حسب التوزيع الجغرافي ومجموع الدرجات.

يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم فني ثلاث سنوات في التخصصات المذكورة، والحاصلين على مجموع 70% فأكثر، بالتقدم إلى مكتب التنسيق. كما يسمح للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ودبلوم الخمس سنوات، ممن حصلوا على مجموع 75% فأكثر، بالتقدم أيضًا.

بالنسبة للحاصلين على دبلوم السياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات، يتم قبولهم في برامج التعليم التبادلي بكليات السياحة والفنادق في جامعات حلوان، الإسكندرية، الفيوم، مدينة السادات، بالإضافة إلى المعاهد العليا والمتوسطة المتخصصة في السياحة والفنادق.

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