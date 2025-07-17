قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض يومياً؟.. رقم 5 حلم الرجال والسيدات
شؤون الكنائس بفلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة
إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو الخميس القادم.. وهذه الفئات محرومة منها
القومي لحقوق الإنسان وحقوق النواب يناقشان ملفات مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة
فرصتين للامتحان والمجموع من 600 .. تفاصيل رسمية عن البكالوريا المصرية
ابتكار رقمي جديد.. كيف يعيد بنك التعمير والإسكان صياغة تجربة الحجز؟
برلمانية: مشاهد غزة تفتقر للإنسانية وتعكس تجاهلا صارخا للقوانين الدولية
قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب ببرامج التلمذة الصناعية
النبراوي: فخورون بجامعاتنا والتعليم الحكومي العمود الفقري للمنظومة في مصر
فسح أمه في لندن.. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من تحت الصفر للعالمية
القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا تحت شعار مصر بتتكلم حرفي
مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط وخطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. سجل الآن

رابط وخطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2026
رابط وخطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2026
ياسمين بدوي

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه .

 

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 

و على رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، يتم التعامل من بيانات خلال البريد الإلكتروني الموحد.

تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. اعرف الخطوات

  •  ادخل على  رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login 
  • تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
  •  تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
  •  كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
  •  الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة 2026
  •  الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
  •  تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.
  • الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
  •  الضغط على حفظ الرغبات.
  •  يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا ليتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة

تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني”  .. الأوراق المطلوبة

- أصل شهادة النجاح مختومة بختم النسر و عليها طابع تعليمي فئة 10 جنيهات + 5 صور منها
-أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها
- 5 صور شخصية حديثة للطالب عليها اسمه رباعي
-استمارة التقديم الالكتروني تطبع من موقع التنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي
-إيصال سداد المصروفات + صورتين منه
-3 صور من بطاقة الرقم القومي للأب 
-3صور من بطاقة الرقم القومي للأم
-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات
- 2 طابع مهن تعليمية
-ملف التقديم المدرسي به طلب الالتحاق بالمدرسة
-البطاقة الصحية للطالب مع توضيح وجود أي أمراض مزمنة إن وجدت
-في حالة انفصال الوالدين أو وفاة الاب مطلوب 3 صور من الولاية التعليمية
-في حالة سفر الاب خارج البلاد مطلوب عدد 3 صور من التوكيل للشخص الذي سيتولى التقديم

الصف الأول الثانوي 2026 تقديم الصف الأول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي 2026 الصف الأول الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

صورة أرشيفية

مصرع شخصين وإصابة ثالث أثناء التنقيب عن الآثار بالغربية

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر يدين العدوان الصهيوني على سوريا.. ويحذر أبناء الشعب السورى من ويلات الفرقة

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: يناقش المنهج النبوي في التعامل مع الفتن التي أثارها اليهود

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش المنهج النبوي في التعامل مع الفتن التي أثارها اليهود

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يطلق حملة سلوكك أمانة لحماية الأرواح والممتلكات

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

فيديو

لطفي لييب

هخرج قريب.. لطفي لبيب يكشف عن تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد