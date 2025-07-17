رابط وخطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. سجل الآن

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه .
رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026
رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
و على رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login ، يتم التعامل من بيانات خلال البريد الإلكتروني الموحد.
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. اعرف الخطوات
- ادخل على رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” على موقع وزارة التربية والتعليم https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login
- تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
- تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
- كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
- الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة 2026
- الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
- تسجيل 3 رغبات (اختيارات) للمدارس التي يرغب الطالب الالتحاق بها لكي يتمكن من حفظ وتسجيل وطبع الملف الإلكتروني.
- الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
- الضغط على حفظ الرغبات.
- يتم تسجيل الطالب إلكترونيا وطباعة استمارة الرغبات إلكترونيا ليتقدم بها مع الملف الورقي للمدرسة
تقديم الصف الاول الثانوي 2026 “العام والفني” .. الأوراق المطلوبة
- أصل شهادة النجاح مختومة بختم النسر و عليها طابع تعليمي فئة 10 جنيهات + 5 صور منها
-أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها
- 5 صور شخصية حديثة للطالب عليها اسمه رباعي
-استمارة التقديم الالكتروني تطبع من موقع التنسيق الالكتروني للصف الأول الثانوي
-إيصال سداد المصروفات + صورتين منه
-3 صور من بطاقة الرقم القومي للأب
-3صور من بطاقة الرقم القومي للأم
-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات
- 2 طابع مهن تعليمية
-ملف التقديم المدرسي به طلب الالتحاق بالمدرسة
-البطاقة الصحية للطالب مع توضيح وجود أي أمراض مزمنة إن وجدت
-في حالة انفصال الوالدين أو وفاة الاب مطلوب 3 صور من الولاية التعليمية
-في حالة سفر الاب خارج البلاد مطلوب عدد 3 صور من التوكيل للشخص الذي سيتولى التقديم