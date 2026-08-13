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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

8 أشهر من الانفصال لم تنه الخلافات.. والدة ضحية شبرا الخيمة تروي اللحظات الأخيرة

الانفصال
الانفصال
محمد البدوي

كشفت والدة ضحية واقعة القتل التي شهدتها شبرا الخيمة تفاصيل جديدة عن الظروف التي سبقت الجريمة، موضحة أن ابنتها مرت بفترة طويلة من الخلافات والمشكلات الزوجية، وصلت في وقت سابق إلى تهديدها بالسكين، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية والابتعاد عنه لفترة.

 الحفاظ على الأسرة

وقالت والدة الضحية، خلال استضافتها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ابنتها كانت تحاول الحفاظ على أسرتها رغم ما واجهته من صعوبات، خاصة أنها كانت أمًا لثلاثة أطفال، وكانت ترى أن استمرار حياتها الأسرية هو السبيل الأفضل للحفاظ على أبنائها.

وأوضحت أن ابنتها لم تكتفِ بتحمل أعباء المنزل وتربية أطفالها، بل كانت تعمل في مجال الخياطة والملابس الجاهزة لتوفير احتياجات أبنائها والمساهمة في تحمل مسؤوليات الأسرة.

انتهاء المشكلات وفتح صفحة جديدة 

وأضافت أن الخلافات وصلت إلى مرحلة دفعت الزوجين إلى الانفصال والعيش بعيدًا عن بعضهما لمدة تقارب 8 أشهر، قبل أن تقرر ابنتها العودة مجددًا إلى منزل الزوجية، أملاً في انتهاء المشكلات وفتح صفحة جديدة واستعادة الاستقرار الأسري.

لكن محاولة بدء حياة جديدة لم تضع حدًا للخلافات، بحسب رواية الأم، التي أكدت أن المشكلات عادت مرة أخرى، قبل أن تنتهي حياة ابنتها في واقعة مأساوية، تاركة خلفها ثلاثة أطفال يواجهون ألم فقدان والدتهم.

منزل الزوجية ضحية واقعة القتل شبرا الخيمة محمد موسى المشكلات الزوجية

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