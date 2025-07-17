القومي للمرأة يشارك في معرض ديارنا تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»

يشارك المجلس القومي للمرأة، بجناحين في فعاليات النسخة الـ67 لمعرض ديارنا تحت شعار: «مصر بتتكلم حرفي» بالساحل الشمالي والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى يوليو حتى 10 سبتمبر 2025.

وأكدت مي محمود المديرة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس على الدور الهام الذي تلعبه المرأة في السوق المصري، إذ يسهم هذا المعرض في دعم وتمكين النساء اقتصاديا عبر التسويق لمنتجاتهن بشكل أكبر.



وأشارت إلى أن المجلس يشارك فى المعرض بمنتجات يدوية مختلفة من صنع سيدات محافظاتي القاهرة والجيزة إلى جانب سيدات مدينتي بابيس وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية ، حيث تنوعت المنتجات ما بين حلي المصنوعة من خرز النول وحقائب الكروشية والملابس المختلفة إلى جانب الإكسسوارات المنزلية، وذلك في إطار مشروع تنمية الاسرة المصرية.

كما شاركت رائدات الأعمال خلال المعرض، بمنتجات تنوعت ما بين الرسم على القماش وملابس من الكتان المصري الطبيعي والشيلان القطن المصري، إضافة إلى الحقائب المصنوعة يدوياً من الجلد الطبيعي.

ومن المنتظر أن يتم عرض منتجات لسيدات المحافظات المختلفة عبر جناح المجلس القومي للمرأة طوال فترة المعرض والتي تستمر حتى شهر سبتمبر، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من السيدات المشاركات لتسويق منتجاتهن.