قدم الشيف محمد جمال، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل عصير المانجو الطبيعي في البيت بطريقة بسيطة وسهلة..

طريقة عصير المانجو الطازج..

المكونات:

150 غرامًا من المانجو الطازجة مقطعة إلى مكعبات.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض (حسب الرغبة).

¾ كوب من الماء البارد.

مكعبات من الثلج.

الطريقة :

قوم بمزج جميع المكونات السابقة باستثناء مكعبات الثلج في الخلاط الكهربائي لمدة خمسة دقائق حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

صف العصير من خلال مصفاة للتخلص من التكتلات في حال وجودها.

قوم بسكب الخليط في أكواب واضيفي لهم مكعبات الثلج.



