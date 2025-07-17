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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

فسح أمه في لندن.. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من تحت الصفر للعالمية

البلوجر احمد ابراهيم
البلوجر احمد ابراهيم

اثار البلوجر أحمد إبراهيم، منشئ المحتوى العلمى، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا فى الساعات الماضية .. فماذا فعل؟!

نشر اليوتيوبر والبلوجر أحمد إبراهيم، صاحب قناة علم تيوب، عدة صور تجمعه بوالدته فى لندن وكتب عليها ملخص رحلة كفاحه ووفاءه بوعده لوالدته ومساعدتها فى الذهاب للندن من أجل الفسحة والتنزه.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور بشكل سريع وحصل على تفاعل الملايين وتصدر الترند، وذلك بسبب إصرار البلوجر أحمد إبراهيم على تحقيق هدفه و عدم نسيانه لوعود الطفولة كما أنه لم يتنكر لأصله بل حافظ عليه وافتخر به.
https://youtube.com/shorts/OAz7eF35xcg

احمد ابراهيم البلوجر احمد ابراهيم بلوجر لندن

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