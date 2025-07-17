قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقات بالجملة.. الزمالك يجهز للكشف عن 4 أسماء دفعة واحدة
الخميس المقبل| إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
حريق قرب محطة كهرباء أسوان الأولى.. السيطرة التامة ولا تأثير على الشبكة
19 روسيا مقابل 3 آلاف أوكراني.. موسكو تعلن تبادل الجثث مع كييف
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. متحدث التعليم يحسم الجدل الآن
بفستان مبهج.. إلهام شاهين تتألق في أحدث إطلالة لها
خطوات تصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال انتخابات مجلس الشيوخ
مصر تعرب عن خالص تعازيها للعراق إثر اندلاع حريق في شرق البلاد
لحديثي التخرج.. رابط وخطوات التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية
ارتفاع شديد في درجات الحرارة .. هؤلاء ممنوعون من الخروج
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية لمحطات تحلية مياه الساحل الشمالي الغربي
نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة:صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش خلال يونيو..الأحد

رئيس الوطنية للصحافة
رئيس الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣٠ يونية ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ يولية  ٢٠٢٥ ، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.
وتأتى هذه الاجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بيانتك

أرشيفية

زلزال قوي يضرب ألاسكا وتحذيرات من تسونامي في المنطقة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

مؤشرات أولية ونسب القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

أرشيفية

اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

ترشيحاتنا

أضرار المخدرات

صندوق الإدمان يطلق ورش عمل لتدريب أئمة المساجد على التوعية بأضرار المخدرات

رئيس الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة:صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش خلال يونيو..الأحد

دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل

فوري ومحفظة.. سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

بالصور

حسام حبيب يصل السعودية استعدادًا لحفله الأول بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد