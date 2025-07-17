الوطنية للصحافة:صرف مكافأة نهاية خدمة المحالين للمعاش خلال يونيو..الأحد

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣٠ يونية ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ يولية ٢٠٢٥ ، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الاجراءات في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.