10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات ، يبحث عنه الكير من العملاء، خاصة بعدما شهدت مناطق واسعة من وسط القاهرة وأحياء مجاورة انقطاعًا ملحوظًا في خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول، نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس خلال الأيام الماضية، مما تسبب في تعطل واسع للاتصالات، ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار قرار عاجل بإلزام الشركات بتعويض المشتركين عن الأضرار.

10 جيجابايت مجانًا للإنترنت الثابت

في استجابة سريعة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة تعويضات عاجلة تشمل:

10 جيجابايت مجانية لكل مستخدمي الإنترنت الأرضي المتأثرين

1 جيجابايت مجانية لمشتركي خدمات المحمول أو 5 جيجابايت على المحمول بدلًا من الإنترنت الثابت حال استمرار تعطل الخط الأرضي

وشدد الجهاز على أن هذه التعويضات تُمنح تلقائيًا دون الحاجة لأي طلب من المستخدم، بهدف التيسير وضمان حقوق العملاء.

كود تعويض الإنترنت من فودافون

كشفت شركة فودافون مصر عن تخصيص كود مباشر يمكن من خلاله للمستخدمين المتضررين من انقطاع الإنترنت الحصول على 1 جيجابايت مجانية فورًا عبر طلب الكود التالي:

#5000*

ويُفضل تنفيذ الكود من رقم الموبايل المرتبط بخدمة الإنترنت الأرضي لضمان إضافة الباقة المجانية بنجاح إلى الحساب.

كود تعويض الإنترنت من أورنج مصر

من جانبها، أطلقت أورنج مصر باقة تعويضية ضخمة للمتضررين بحجم 10 جيجابايت مجانية، يمكن الحصول عليها بطلب الكود:

#2525#

ويمكن متابعة استهلاك الباقة ومتبقي الرصيد عبر تطبيق My Orange أو بالاتصال برقم خدمة العملاء 110.

كود تعويض الإنترنت من اتصالات مصر

أعلنت اتصالات مصر أن تعويض المشتركين يتم بشكل تلقائي دون الحاجة إلى إدخال أي كود، حيث أُضيفت 10 جيجابايت مجانية إلى جميع الحسابات المتأثرة من الحريق، ويمكن التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My Etisalat أو الاتصال على رقم خدمة العملاء:

01111234333

كود تعويض الإنترنت WE المصرية للاتصالات

أما شركة WE المصرية للاتصالات، فقد قررت أيضًا تعويض جميع المستخدمين المتضررين تلقائيًا، حيث تمت إضافة 10 جيجابايت مجانية إلى حسابات الإنترنت الأرضي التي تأثرت بانقطاع الخدمة، ويمكن للمستخدم التأكد من إضافة الباقة عبر تطبيق My WE أو بالاتصال على الرقم المختصر:

111

في سياق متصل ، أكد وزير الاتصالات في تصريحات إعلامية أن البنية التحتية لمنظومة الاتصالات في مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس فقط، مشيدًا بسرعة استجابة الفرق الفنية وفرق الحماية المدنية التي تمكنت من احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مناطق حساسة أخرى.

في الوقت نفسه، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن منظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها، وأن الدولة وضعت خطة احتياطية متكاملة لضمان استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ، وهو ما ساعد في استعادة الخدمة بشكل تدريجي في عدد كبير من المناطق.