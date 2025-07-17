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نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 .. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم عنها على مختلف محركات البحث على الانترنت

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 بحسب المعلومات المتاحة حتى الآن :

  • موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون خلال الاسبوعين القادمين
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن لجميع طلاب الجمهورية في وقت واحد بعد الاعتماد الرسمي ولا مجال لتسريبها لأي طالب قبل الاعتماد
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتولى اعتمادها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقبه من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد سيتاح بعد الاعتماد مباشرةً من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتيح إمكانية الاستعلام عن : نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة ، و نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون الاستعلام الإلكتروني عنها مجاناً وبدون أي رسوم
  • الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس الاسم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تظهر لجميع الطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات
  • تم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية وجاري الانتهاء من تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025
  • كل ما يتم نشره عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل الاعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم “أخبار كاذبة”
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء تماماً بفضل دقة التصحيح الإلكتروني الذي يعطي كل طالب حقه كاملاً
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن في المدارس في اليوم التالي لإعلانها إلكترونياً
  • بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتولى وزير التربية والتعليم تهنئة أوائل الثانوية العامة 2025 تليفونيا 
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 سيتم إعلانها في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025
  • كل المتداول على جروبات شاومينج بشأن تعديل درجات الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 غير صحيح بالمرة
  • قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين وفقا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك
  • مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025 تؤكد أن نسب النجاح مرتفعة في جميع المواد ، وعدد الحاصلين على الدرجات النهائية مبشر جداً
  • تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا عن نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها ، مناشدة الجميع بمتابعة بيانات وزارة التربية التعليم فقط لا غير في هذا الشأن 
  • بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها ضد الطلاب الغشاشين ، وستحيم الجدل حول ما أثير بشأن وجود لجان غش جماعي

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد قريباً.

ويؤكد موقع صدى البلد ، نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تتاح على موقع صدى البلد بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي 

نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد .. درجات مواد علمي علوم


اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الاجنبية الاولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الأحياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30


المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد .. درجات مواد علمي رياضة

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الرياضيات : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

 

نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد .. درجات مواد أدبي

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

التاريخ: الدرجة من 60 والنجاح من 30

الجغرافيا : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الإحصاء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160  

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