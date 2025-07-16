نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

تشهد الآن كنترولات الثانوية العامة 2025 ، استمرار أعمال التصحيح الإلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قريباً

وقال مصدر مسئول بكنترولات الثانوية العامة 2025 ، أن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025 في جميع الكنترولات مطمئنة جداً ، مشيراً إلى أن نسب النجاح مرتفعة وعدد الحاصلين على الدرجات النهائية مبشر جداً

وأوضح المصدر ، أنه قد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المواد ، و جاري الانتهاء من تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكنترولات ، سوف تصدر الوزارة بيانا رسميا للإعلان عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها خارج بيانات الوزارة الرسمية بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يعلن موقع صدى البلد عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد قريباً

ويؤكد موقع صدى البلد ، نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تتاح على موقع صدى البلد بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل هامة بشأن مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ودرجات المواد التي سيتم على أساسها تحديد نتيجة الثانوية العامة 2025 لكل طالب .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، سيكون مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد من من 320 درجة ، مؤكدة أن المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي علوم تشمل (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء) ، أما المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي رياضة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء) ، بينما المواد المضافة للمجموع بشعبة أدبي هي (اللغة العربية ، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا ، والإحصاء)

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي علوم



اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الاجنبية الاولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الأحياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30



المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد علمي رياضة

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الرياضيات : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الكيمياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الفيزياء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجات مواد أدبي

اللغة العربية : الدرجة من 80 والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى : الدرجة من 60 والنجاح من 30

التاريخ: الدرجة من 60 والنجاح من 30

الجغرافيا : الدرجة من 60 والنجاح من 30

الإحصاء : الدرجة من 60 والنجاح من 30

المجموع الكلي من 320 والنجاح من 160