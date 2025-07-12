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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، وبالتالي لا يمكن الآن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم قريباً ، بعد انتهاء أعمال التصحيح في الكنترولات

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الأخبار المفبركة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنها غير مسئولة إلى عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 الذي سيتم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة قريباً ، مناشدة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي بهذا الشأن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مصدر يتوقعه

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المتوقع كالمعتاد كل عام أن يتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انتهت رسميا الخميس الماضي .

 نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شاومينج يزعم تسريبها وتعديل الدرجات.. والتعليم تنفي

وعلى جانب آخر ، انتهزت جروبات شاومينج للغش على تيليجرام قلق وترقب الطلاب والأهالي المنتظرين اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 وعادت لبث رسائل جديدة مثيرة للجدل.

جروبات شاومينج تيليجرام

وكتبت جروبات شاومينج عبر تيليجرام: سيتم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد أيام

وأضافت جروبات شاومينج قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 : اللي حاسس نفسه ماحلش كويس يتواصل معايا هنعدل له درجاته 

جروبات شاومينج تيليجرام

وزعم شاومينج من خلال هذه الرسائل قدرته على تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 و رفع الدرجات قبل اعتمادها 

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم مؤكدة ان نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن لجميع الطلاب في وقت واحد دون أي استثناءات.

التعليم تنفي تسريب  نتيجة الثانوية العامة أو تعديلها

كما نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قدرة جروبات شاومينج وأعوانه على التلاعب في درجات الطلاب أو رفعها بأي شكل من الاشكال داخل الكنترولات قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 أو بعدها .

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن جميع اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة و سرية و تتم بنزاهة و دقة شديدة استعدادا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل نزيه وحالي من أي أخطاء.

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وشدد المصدر على أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن بشكل خالي من المجاملات او الاستثناءات حيث سيحصل كل طالب على حقه فقط دون زيادة او نقصان 

وحذر المصدر من الانسياق وراء ما يتم تداوله على جروبات شاومينج وأعوانه بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 أو التلاعب في درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2025 

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