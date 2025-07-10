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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل هامة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

انتهى اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025  وزادت التساؤلات والاستفسارات عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشكل رسمي قاطع موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 لا يمكن تحديده باليوم الآن نظرا لإستمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترولات الثانوية العامة 2025

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 من المعتاد أن يكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تحذير عاجل من التعليم

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ، انتظار بيان رسمي من الوزارة يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 قريباً 

نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 من المقرر أن تظهر لجميع الطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قوائم نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تكشف درجات الطالب في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية والمجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت وحالة الطالب إذا كان ناجحا ام راسبا وباقي للاعادة ام له دور ثاني

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. المؤشرات مطمئنة

أفادت مصادرنا في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، بأن المؤشرات الأولية للتصحيح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميا ، تؤكد أن نسب النجاح مرتفعة والدرجات مطمئنة جدا في مختلف المواد

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. آخر أخبار التصحيح في الكنترولات 

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح  امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .
 

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