جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته المدرسين جاهزين للحل

نشرت جروبات الغش على تطبيق تليجرام رسائل لتحريض الطلاب الموجودين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن على تصوير الامتحان بعد توزيعه باللجان

حيث قالت جروبات الغش للطلاب الموجودين الان داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 : صور وابعت هنا بسرعة والمدرسين جاهزين للحل

ويؤدي الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 (النظام الجديد) امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء و امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد لمدة 3 ساعات ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) ، بينما يستمر امتحان الرياضيات التطبيقية لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما يؤدي الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم ، امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء والفلسفة في لجان امتحانات الثانوية العامة النظام القديم لمدة 3 ساعات ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) ، بينما يستمر زمن امتحان الاستاتيكا لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا

و يؤدي الآن أيضا طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة



وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بـ امتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المقرر انعقادها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الخميس الموافق 10 يوليو 2025 والذي يعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة