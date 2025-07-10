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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمليات التعليم تتتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة بتليجرام لضبط أصحابها

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تقوم الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني ، بتتبع الصور المتداولة بجروبات الغش بتليجرام  لـ امتحانات الأحياء والاحصاء والرياضيات التطبيقية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث تقوم غرفة العمليات بالتحقق من الصور المتداولة ، وضبط صورها وناشرها من خلال الباركود الموجود على الكراسة الامتحانية الموزعة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم لإتحاذ الاجراءات القانونية فورا

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية اليوم في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام  امتحانات الثانوية العامة 2025 في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان  امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء  امتحانات الثانوية العامة 2025 في هدوء.

ويؤدي الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 (النظام الجديد) امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء و امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد لمدة 3 ساعات ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) ، بينما يستمر امتحان الرياضيات التطبيقية لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما  يؤدي الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم ،  امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء والفلسفة في لجان امتحانات الثانوية العامة النظام القديم لمدة 3 ساعات  ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا )  ، بينما يستمر زمن امتحان الاستاتيكا لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا 

و يؤدي الآن أيضا طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة
 

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بـ امتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المقرر انعقادها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 والذي يعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

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