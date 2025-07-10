قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات مجلس الشيوخ لليوم السادس
عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان | تفاصيل
إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبري جمجرة ببنها
مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته المدرسين جاهزين للحل
كنت واحشني وهتوحشني أكتر ياصاحبي.. شيكو ينعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز
مي عمر تخطف أنظار جمهورها من سيارتها
نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
كثافات متحركة.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
استشهاد 16 من طالبي المساعدات في قطاع غزة
كيف تضمن رضا الله؟.. 5 أعمال داوم على فعلها
بدء امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء بلجان الثانوية العامة "النظام الجديد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء بلجان الثانوية العامة "النظام الجديد"

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

بدأ الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 (النظام الجديد) امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء و امتحان الإحصاء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد لمدة 3 ساعات ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا ) ، بينما يستمر امتحان الرياضيات التطبيقية لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا

كما  بدأ الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم ،  امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

ويستمر زمن امتحان الأحياء والفلسفة في لجان امتحانات الثانوية العامة النظام القديم لمدة 3 ساعات  ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا )  ، بينما يستمر زمن امتحان الاستاتيكا لمدة ساعتين فقط من 9 صباحا لـ 11 صباحا 

و يؤدي الآن أيضا طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة
 

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بشأن آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بضرورة تنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بـ امتحانات مواد (الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء) المقرر انعقادها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غداً الخميس الموافق 10 يوليو 2025 والذي يعد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أنه نظرًا لوجود تراجم لهذه المواد، يجب الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بكل فئة من الطلاب، وبين النظامين الجديد والقديم لضمان عدم حدوث أي أخطاء في التوزيع أو عجز في عدد الأوراق.

امتحانات الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

مصر

الكلمة العليا لمصر.. نتنياهو: لن نرحل الفلسطينيين عن غزة أو يجبرهم أحد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

صورة أرشيفية

متحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديم

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة

اجراءات لتفتيش طلاب الثانوية العامة بالقليوبية قبل امتحانات الأحياء والرياضيات التطبيقية والإحصاء

صورة موضوعية

"تبنّى مرجانًا" مبادرة لإشراك المجتمع في ترميم الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر

طلاب الثانوية العامة بأسوان

فى اليوم الختامى لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. 8938 طالبا يؤدون الامتحانات بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد