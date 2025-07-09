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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات ، بمناسبة الحديث عن انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا الخميس

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، لم يتم تحديده ولا إعلانه رسميا حتى الآن

وحذر المصدر جميع طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء أي أخبار يتم تداولها بشكل غير رسمي عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مناشدا الجميع بإنتظار بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم يحسم موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال المصدر : إن أعمال التصحيح مازالت مستمرة في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، ومع قرب انتهاءها سوف تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 في بيان رسمي 

وأشار المصدر إلى أنه من المعتاد كل عام أن يتم ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير ، حسب موعد انتهاء التصحيح في الكنترولات ، مؤكداً أنه لا يمكن تحديد يوم محدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 الآن .

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مؤشرات مطمئنة

أفادت مصادرنا في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، بأن المؤشرات الأولية للتصحيح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميا ، تؤكد أن نسب النجاح مرتفعة والدرجات مطمئنة جدا في مختلف المواد

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ماذا قال وزير التعليم عنها ؟

قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبد اللطيف إن الوزارة تحرص على تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 بدقة 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم إعلان نتيجة  الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب فى توقيت واحد بلا استثناءات.

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. آخر أخبار التصحيح في الكنترولات 

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح  امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

ينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

 بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.

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