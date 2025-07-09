تكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان

عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم اجتماعًا هامًا مع السادة مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الاجراءات والترتيبات النهائية الخاصة بآخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء الدين نائب للوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و خالد عبد الحكم رئيس عام الامتحانات ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية ، والأستاذ شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في هدوء.

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 .. غداً

وينتهي غدا الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) غداً الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية

كما يؤدي غداً طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.