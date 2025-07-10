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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 تسبب في جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وخاصة فيس بوك ، خلال الساعات الأخيرة ، وذلك بالتزامن مع إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث انتشرت أنباء على وسائل التواصل الإجتماعي تزعم أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 تقرر رسميا أن يكون يوم 22 يوليو 2025 .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

من جانبه حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل وأدلى بأول تصريح رسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 أو تتحدث عن مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نؤكد للجميع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لن تبخل بأي تفاصيل عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ومؤشراتها لطمأنة الطلاب 

وأخيراً قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أناشد طلاب الثانوية العامة 2025 بأن يتابعوا المصادر الرسمية فقط للحصول على أي أخبار تخص موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .

نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 من المقرر أن تظهر لجميع الطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات أو الألوان

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قوائم نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تكشف درجات الطالب في جميع المواد الاساسية وغير الاساسية والمجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت وحالة الطالب إذا كان ناجحا ام راسبا وباقي للاعادة ام له دور ثاني

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. المؤشرات مطمئنة

أفادت مصادرنا في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، بأن المؤشرات الأولية للتصحيح قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميا ، تؤكد أن نسب النجاح مرتفعة والدرجات مطمئنة جدا في مختلف المواد

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. آخر أخبار التصحيح في الكنترولات 

ومن جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح  امتحانات مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم)

وعلم موقع صدى البلد من مصادره بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً تشهد تصحيح امتحانات باقي المواد التي أداها طلاب الثانوية العامة

وأكدت المصادر أن العمل يسير داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 بدقة وسرية مع تطبيق معايير الجودة التي تضمن منح كل طالب حقه كاملاً .

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة

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