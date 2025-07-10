متحدث التعليم يشيد بنجاح امتحانات الثانوية العامة 2025 ..ويشكر الصحفيين على تعاونهم

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مجهود كبير جدا تم بذله لتخرج امتحانات الثانوية العامة 2025 في شكل يعتبر الأفضل من سنوات طويلة

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن امتحانات الثانوية العامة 2025 شهدت تخطيط وتوجيهات ومتابعة متواصلة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت قيادته فريق عمل يعتبر الأضخم من نوعه في تاريخ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية..

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كل الأطراف والجهات المعاونة كانت مشاركة وفعالة وقدمت ملحمة عظيمة بمنتهى الإخلاص والتفاني لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025 بالشكل اللي يليق بطلابنا..

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لـ "كتيبة محرري ملف التعليم" في الصحف والمواقع اللي قدموا تغطية مهنية ومنضبطة وحيادية في نقل صورة الامتحانات بالكامل.

وكان قد انتهى رسميا اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث أدى طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 الامتحان في مادة الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، والامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، والامتحان في مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، كما أدى طلاب (النظام القديم) الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، بإجمالي عدد (772148) طالبًا/ طالبة، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، وأدى طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع، وذلك أمام (26) لجنة.