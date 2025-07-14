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نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..قريباً
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ورابط سريع للإستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، يتساءل عنه جميع طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم بعد إنتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس الماضي .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 باليوم والتاريخ حتى الآن

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن كل المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، هو كلام غير رسمي ولا أساس له من الصحة ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني به.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، وبالتالي لا يمكن الآن تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب 3 ثانوي وأولياء امورهم من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مؤكدةً أنه سيتم إعلان موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. مصدر يتوقعه

ومن جانبه قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المتوقع كالمعتاد كل عام أن يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025 التي انتهت رسميا الخميس الماضي .

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. آخر أخبار التصحيح في الكنترولات

 انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المواد، علماً بأن تصحيح الأسئلة المقالية يتم على مرحلتين، الأولى من خلال المعلمين والثانية إلكترونيا، للتأكد من دقة التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملاً.

وتشهد كنترولات الثانوية العامة 2025 حالياً ، استمرار التصحيح الإلكتروني لأسئلة الإختيار من متعدد ، وتم البدء في تصحيح مواد الأحياء والاإحصاء والرياضيات التطبيقية  

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإصدار بيان رسمي للإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم 

ويمكن لمن يهمه الأمر ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/  أو بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 

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