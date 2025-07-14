أخبار التوك شو| نقص حاد في وحدات الدم يهدد حياة الجرحى والمرضى بغزة.. وموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

نقص حاد في وحدات الدم يهدد حياة الجرحى والمرضى بغزة .. تفاصيل

أكدت الدكتورة صوفيا زعرب، مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة، أن الحاجة إلى وحدات الدم في القطاع أصبحت "ملحة ومتصاعدة بشكل غير مسبوق" نتيجة الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، موضحة أن القطاع يحتاج إلى ما يقارب 300 وحدة دم يوميًا، في حين أن القدرة الفعلية على التوفير لا تغطي هذا الحجم الكبير من الطلب، وسط عزوف المواطنين عن التبرع نتيجة ظروف النزوح والفقر وسوء التغذية.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن بنك الدم في غزة صرف خلال شهر واحد فقط ما يزيد عن 10 آلاف وحدة دم، وهو رقم يعادل 3 أضعاف ما كان يُصرف في عام كامل قبل الحرب.

مفاجأة.. هل يحدث تسونامي في البحر المتوسط بالإسكندرية؟

طمأن الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية، المواطنين بشأن ما تردد من شائعات حول احتمالية حدوث موجات تسونامي في البحر المتوسط، مؤكدًا أن الوضع آمن تمامًا، ولا توجد مؤشرات علمية تدعو للقلق.

متحدث الحكومة: خطة شاملة لمنع انقطاع الكهرباء في الصيف وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة، مشيرًا إلى وجود خطة صيانة ممتدة للمحطات، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان استمرار التشغيل وتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة واضحة لمنع انقطاع التيار خلال أشهر الصيف، من خلال تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الوقود وأعمال الصيانة للمحطات الكهربائية.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل العمل على مدار الساعة لربط مشروعات القطاع الخاص التي تم الانتهاء منها بالشبكة القومية، إلى جانب متابعة جهود الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، كشف الحمصاني عن هدف الدولة الطموح للوصول بنسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التوسع في مصادر الطاقة النظيفة يسهم في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء وتقليل التكلفة مقارنة بالمحطات التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري.

بنسبة 65 %.. أحمد موسى: أصحاب السناتر خسروا بسبب نظام البكالوريا..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن نظام البكالوريا اختياري لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن 87% من الطلاب يتلقون تعليما حكوميا، معلقا: لدينا أزمة في الثانوية العامة بسبب لجان أولاد الأكابر وأزمات الغش ونظام الفرصة الواحدة الذي يدرس الطالب فيه نحو 33 مادة.

واستكمل موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: أصحاب السناتر خسروا بسبب نظام البكالوريا بنسبة وصلت 65% هذا العام، والبكالوريا ستكون شهادة من أفضل الشهادات في الشرق الأوسط وأوروبا.

بنات التعليم الفني في الصدارة.. 70% نسبة النجاح و25 فتاة بين الأوائل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح بلغت 70.47%، مشيرًا إلى أن النسبة قريبة من نسب النجاح في العام الماضي.

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص فى شئون التعليم ، أن الطالب المنتقل إلى الصف الثاني الثانوي سيمتحن ويدرس طبقا لنظام الثانوية العامة الحالي، أما شهادة البكالوريا المصرية ستكون متاحة في اختيارات الطلاب الذين يلتحوق بالصف الأول الثانوي حاليا.

وتوقع "فياض" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن يلتحق 90% من طلاب الشهادة الإعدادية المنتقلين للثانوية العامة بنظام البكالوريا، على أن تتضح الصورة الكاملة بشأن البكالوريا خلال 3 سنوات.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الشهر الحالي أو أول أغسطس المقبل، موضحا أن النتائج أفضل بكثير من العام الماضي لأن 97% من الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط.

طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف

ردت داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، على الاتهامات التي وجهها لها خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما قاله لا يمت للحقيقة بصلة، وأنه لا يعرف شيئًا عن بناته منذ 18 عامًا، ولم يتحمل مصاريفهن منذ 5 سنوات.

قالت داليا بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2": "أنا بدافع عن حقوق بناتي، وسايبة القضايا للمحامين، ومرفوع عليه قضيتين بس، واحدة نفقة والتانية مصاريف بناته".

وكشفت داليا أن بناتها يعشن حالة من الحزن الشديد، قائلة: "بناتي اتفضحوا بسبب الفيديو بتاع إبراهيم سعيد، وعندهم حزن رهيب، محدش كان متوقع إنه هيتحبس"، مشيرة إلى أن ابنتيها تدرسان في كلية الإعلام، ويتأثرن نفسيًا مما يُقال عن والدهما.

وزير الخارجية: كلمة الرئيس السيسي تحمل مغزى استراتيجيًا في سياق تطوير الحوار

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي النصف السنوي السابع للاتحاد الإفريقي، يعكس الاهتمام البالغ من الدولة المصرية بتعزيز التعاون الإفريقي، وتؤكد حرص القيادة السياسية على قيادة جهود التكامل والتنمية في القارة.

بقت مدينة عالمية.. أحمد موسى: المتر في العلمين الجديدة وصل لـ 180 ألف جنيه

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، إلى منطقة العلمين الجديدة، وتفقده أبراج الدوان تاون، قائلا إن مصر، وتحديدا منطقة العلمين، تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن العلمين منذ 8 سنوات ماكانتش موجودة، وكانت صحراء، وكانت تسمى بمدينة الألغام.

وأضاف موسى أن الشركات الصينية تسعى لعمل برج أيقوني في العلمين، مثلما حدث في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه موسى بأن مدينة العلمين تؤكد أن مصر عملت مشروعات كبيرة وجاذبة للسياحة، موضحا أن المتر فى العلمين الجديدة وصل لـ 180 ألف جنيه، وأصبحت مدينة عالمية.

عقب وفاة 4 أطفال.. الصحة تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي من جديد

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة ما يتردد عن واقعة وفاة 4 أشقاء بالمنيا، لافتا إلى أن هناك شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 4 أطفال بسبب مرض الالتهاب السحائي.