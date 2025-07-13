بنات التعليم الفني في الصدارة.. 70% نسبة النجاح و25 فتاة بين الأوائل

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجاري، بنسبة نجاح بلغت 70.47%، مشيرًا إلى أن النسبة قريبة من نسب النجاح في العام الماضي.

وأوضح "بهاء الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6”، المُذاع على قناة “الحياة”، أن التعليم الفني يتميز بطبيعة خاصة، حيث تشمل الامتحانات جزءًا نظريًا، وآخر عمليًا، ويُجرى التدريب العملي داخل الورش، مما يُقرب الطلاب من سوق العمل.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن نحو 44 ألف طالب وطالبة، سيُعيدون السنة الدراسية، مضيفًا أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية، ضمّت 25 فتاة، و9 طلاب من البنين، في تأكيد جديد على تفوق الطالبات في هذا المسار التعليمي.



ونوه "بهاء الدين "، أن مصر تشهد إقبالًا كبيرًا من البنات على التعليم الفني، وتُعد من أكثر الدول التي تضم فتيات في هذا النوع من التعليم، بمختلف التخصصات، ومن المقرر أن تكون الإعادة، خلال 20 يومًا من إعلان النتيجة.